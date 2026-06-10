Officiel : Eupen commence son grand chantier de l'été avec une décision forte

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Eupen commence son grand chantier de l'été avec une décision forte
Photo: © photonews
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Eupen s'apprête à vivre un été agité en coulisses. Et cela commence avec le départ de son entraîneur Bruno Pinheiro.

Ces derniers mois, Eupen a revu ses ambitions à la hausse. Rachetés par Qatar Sports Investments, la société à la tête du PSG, les Pandas visent un retour à court terme en première division. Cette saison, l'équipe pensait pouvoir doubler le RFC Liège ou le Patro Eisden dans le sprint final et ainsi intégrer le top 6 pour disputer les Promotions' Playoffs, mais les hommes de Bruno Pinheiro partaient de trop loin.

L'entraîneur portugais en fait les frais : la direction a confirmé ce mercredi dans un communiqué officiel le départ de son coach. Son staff technique est également sur le départ, sans doute pour permettre à QSI de nommer des hommes de confiance.

Eupen continue sa mue

"Le club tient à remercier Bruno et son équipe pour leur professionnalisme et leur engagement tout au long de leur période à la KAS Eupen. Leur contribution a été grandement appréciée par l’ensemble du club. La KAS Eupen souhaite à Bruno et à son staff technique plein succès pour la suite, tant sur le plan professionnel que personnel", peut-on lire.

Le successeur de Bruno Pinheiro et la composition du prochain staff ne sont pas encore connus. Mais l'objectif sera clairement revu à la hausse, pour permettre à l'équipe de retrouver la D1A après l'avoir quittée en 2024.

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