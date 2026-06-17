Un départ à 6 millions, une arrivée depuis Dender : du mouvement à Westerlo

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un départ à 6 millions, une arrivée depuis Dender : du mouvement à Westerlo

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Le mercato est lancé, aussi, à Westerlo. Le latéral gauche Fabio Ferraro pourrait débarquer en provenance de Dender, tandis que l’attaquant de pointe Nacho Ferri, évalué à 6 millions d’euros, est courtisé par le Feyenoord Rotterdam.

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, c’est l’heure du mercato estival en Belgique, et les clubs n’ont pas attendu ces dernières heures pour réaliser leurs premières emplettes ou pour entrer en contact avec de potentielles recrues.

Du côté de Westerlo, quatrième des derniers Europe Play-Offs derrière le Racing Genk, le Standard et le Sporting Charleroi, on se tournerait vers Dender, relégué en Challenger Pro League.

Selon les informations de nos confrères de Het Nieuwsblad, les Campinois seraient entrés en contact avec Fabio Ferraro (23 ans), passé par les centres de formation de Mouscron et Tubize, auteur de ses débuts professionnels au Sporting Charleroi et ancien joueur du RWDM. L’arrière gauche avait joué toute la phase classique avant de subir une blessure qui l’avait écarté pour les play-downs.

Nacho Ferri et Fabio Ferraro pourraient se croiser à Westerlo

Dans le sens des départs, il y a du mouvement aussi au Kuipje, puisque le Feyenoord Rotterdam aurait montré son intérêt pour Nacho Ferri, selon FR12.nl, toujours bien informé concernant les dernières nouvelles du club néerlandais.

Le club où séjourne désormais Dévy Rigaux (ex-Club de Bruges) en qualité de directeur technique serait à la recherche de renforts offensifs après l’arrivée de Charles Vanhoutte (et de l'espoir du Standard Ilian Hadidi pour l'équipe réserve) en début de semaine et ciblerait donc le buteur espagnol de 21 ans, auteur de onze buts et quatre assists cette saison.

L’ancien du centre de formation de l’Eintracht Francfort pourrait remplacer Ayase Ueda, lui aussi passé par notre Pro League (Cercle de Bruges) et annoncé sur le départ après la Coupe du monde. Estimé à 6 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt, Nacho Ferri pourrait rapporter une belle indemnité à Westerlo, qui aurait alors un peu de marge pour recruter à la hauteur de ses envies cet été.

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