La Suisse l'emporte et met la Bosnie-Herzégovine dos au mur

Après un partage inaugural pour les deux équipes, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine s'affrontaient pour un duel 100% européen qui pouvait déjà signifier une qualification presque assurée.

La Suisse fait partie des nations du subtop mondial et européen à s'être fait piéger lors de son premier match dans cette Coupe du Monde 2026. La Nati a en effet laisser filer deux points précieux face au surprenant Qatar, et se retrouve dans une situation bien peu confortable dans un groupe très ouvert.

Car de l'autre côté, la Bosnie-Herzégovine a également perdu deux points face au pays organisateur, le Canada - mais le point du partage, en l'occurrence, n'était pas une mauvaise affaire pour les Bosniens. Reste que ce duel européen dans le groupe B revêtait dès lors une importance capitale.

La Suisse met la Bosnie-Herzégovine dos au mur

Et c'est finalement la Suisse qui s'est bien reprise, prenant la mesure de la Bosnie-Herzégovine sur le score de 2 buts à 0 en seconde période.

En première mi-temps, la Suisse a largement dominé son adversaire, mais a manqué de précision dans les derniers gestes face à une Bosnie très timorée. Les choses se précisent len seconde période : sur une belle retournée de Ndoye, Vasilj se détend et maintient la Bosnie-Herzégovine dans le match (56e). Pas pour longtemps : juste après le "hydration break" de la seconde période, la Nati trouvera la faille.

Peu de temps après que Yakin ait fait des changements, Vargas, à peine entré, va en effet envoyer un centre mal repoussé dont profite Johan Manzambi (1-0, 73e). Les choses iront ensuite de mal en pis pour la Bosnie avec l'exclusion de Muharemovic (80e), suivie d'un second but signé cette fois Rùben Vargas (84e, 2-0).





La messe est dite pour les Bosniens, qui seront dos au mur pour leur dernier match. Manzambi fera 3-0 à la 90e, Mahmic sauvera l'honneur bosnien à la 90e+3 mais le score final sera fixé à la 90e+7 par un penalty de Granit Xhaka (4-1).