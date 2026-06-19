Un joueur d'Anderlecht buteur et passeur décisif dans la large victoire du Canada face au Qatar

Le Canada n'a fait qu'une bouchée du Qatar cette nuit en s'imposant sur le score de 6-0. Les Canucks tiennent leur première victoire en Coupe du monde de leur histoire.

Suite au succès de la Suisse contre la Bosnie-Herzégovine (4-1), le Canada se devait de s'imposer pour recoller à hauteur des Suisses, qu'ils affronteront lors de la dernière journée de la phase de groupe du Mondial. C'est ce qu'ils ont fait face à une bien triste équipe qatarie.

C'est l'ancien joueur de Zulte Waregem et du Club de Bruges, Cyle Larin, qui a ouvert le score juste après le premier quart d'heure (16e, 1-0). Le buteur a bien surgi après une reprise de Jonathan David repoussée par le gardien. L'ex-Gantois a ensuite doublé la mise (29e, 2-0) avec une superbe reprise de volée suite à une frappe déviée de Tajon Buchanan.

Un joueur du Qatar expulsé peu après la demi-heure de jeu

Deux minutes plus tard, Tajon Buchanan est parti seul face au gardien, mais a été stoppé par Homam Al-Amin, logiquement exclu. La faute était en dehors du rectangle et il n'y a finalement donc pas eu de penalty suite à une vérification de la VAR.

L'attaquant de la Juventus a planté le troisième but en fin de première période en surgissant avec son pied suite à une tête repoussée par le portier qatari Mahmud Abunada (45+3e, 3-0).

Nathan Saliba buteur mais aussi passeur décisif

L'Anderlechtois Nathan Saliba a planté le 4-0 peu après l'heure de jeu (64e, 4-0) d'une superbe frappe sur un coup franc bien placé. Il a dédié son but à son coéquipier Ismaël Koné, évacué sur civière quelques minutes plus tôt suite à une faute grossière d'Assim Madibo, qui a logement été exclu (53e).





Mohamed Al-Mannai a commis une grosse erreur technique à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. En voulant dégager le ballon après une tentative de Jacob Shaffelburg, il l'a dévié dans le but qatari (75e, 5-0).

Dans le temps additionnel, Jonathan David s'est offert un triplé en frappant à bout portant face au gardien suite à une passe/tir de Nathan Saliba (90+1e, 6-0). Le Canada prend la tête du Groupe B à égalité de points avec la Suisse. Le Qatar est dernier aux côtés de la Bosnie-Herzégovine. Le Canada semble plus que jamais bien parti pour s'offrir une qualification historique pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Après la rencontre, l'entraîneur du Canada, Jesse Marsch, a donné des nouvelles de son joueur évacué sur civière, Ismaël Koné : "Je n’ai pas encore parlé à Ismaël, mais il est à l’hôpital. Il va être préparé pour une opération. Je vais aller le voir après cette conférence de presse. Nous verrons exactement ce que nous déciderons de faire pour lui. Sa famille est avec lui à l’hôpital. Sa mère est présente, ainsi que le reste de sa famille. Cela s’est produit juste devant le banc de touche. Nous avons tous pu l’entendre. J’ai tout de suite compris."