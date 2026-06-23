LIVE Coupe du monde 23/06 : la célébration géniale des Norvégiens, en mode "viking"

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LIVE Coupe du monde 23/06 : la célébration géniale des Norvégiens, en mode "viking"
Photo: © photonews

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Loïc Woos

La célébration "viking" des Norvégiens

La Norvège a assuré sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde après sa victoire spectaculaire face au Sénégal (3-2), grâce au but de Marcus Pedersen avant le repos et au doublé d'Erling Haaland en seconde période.

Les Norvégiens joueront la première place du groupe lors de la dernière journée contre l'Équipe de France, mais ont d'ores et déjà réussi leur premier tour de ce Mondial. Ils ont célébré cela en mode "viking", leur mot d'ordre depuis le début de la Coupe du monde, avec le capitaine Martin Ødegaard en chef d'orchestre. Les images que l'on aime voir.

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Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 2-0 Autriche Autriche
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