LIVE Coupe du monde 23/06 : la célébration géniale des Norvégiens, en mode "viking"
Photo: © photonews
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La célébration "viking" des Norvégiens
La Norvège a assuré sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde après sa victoire spectaculaire face au Sénégal (3-2), grâce au but de Marcus Pedersen avant le repos et au doublé d'Erling Haaland en seconde période.
Les Norvégiens joueront la première place du groupe lors de la dernière journée contre l'Équipe de France, mais ont d'ores et déjà réussi leur premier tour de ce Mondial. Ils ont célébré cela en mode "viking", leur mot d'ordre depuis le début de la Coupe du monde, avec le capitaine Martin Ødegaard en chef d'orchestre. Les images que l'on aime voir.
the entirety of norway rowing... what a beautiful sight man pic.twitter.com/Bn6wvbRwuC— sara ♡ 🇧🇻 (@frostlush) June 23, 2026
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