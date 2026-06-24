Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

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Arrivé en janvier 2025, Grady McDonnell n'a pas réussi sa première aventure européenne, au Club de Bruges. Pourtant considéré comme un grand talent, l'international espoirs irlandais rejoint l'équipe réserve de Nottingham Forest.

Au mois de janvier 2025, le Club de Bruges enregistrait l'arrivée de Grady McDonnell, jeune milieu de terrain irlandais, en provenance du FC Vancouver. Avec une indemnité de 350.000 €, l'international espoirs irlandais, né au Canada, est devenu le transfert sortant le plus cher de l'histoire de son club, et son premier transfert européen.

Grady McDonnell n'a toutefois pas reçu le temps de jeu escompté en Venise du Nord. Le jeune talent de 18 ans n'a disputé que 27 minutes en Challenger Pro League cette saison et n'était même pas titulaire dans la catégorie inférieure, bien qu'il ait joué deux matchs dans la belle campagne de Youth League, contre Monaco et l'Atalanta.

Une surprise, puisqu'il était décrit par les observateurs canadiens comme un réel talent. C'est aussi ce qu'a estimé Nottingham Forest, qui a profité de sa situation et de la fin de son contrat arrivant le 30 juin 2027.

Grady McDonnell quitte Bruges pour Nottingham Forest

L'information est officielle, Grady McDonnell rejoint l'équipe réserve du club de Premier League, et peut rêver de grands débuts dans le championnat le plus médiatisé du monde. "J’ai hâte d’apprendre aux côtés des entraîneurs et de travailler dur chaque jour pour progresser. C’est un club qui possède une histoire fantastique et un avenir prometteur, et je suis fier d’en faire partie ; j’ai donc hâte de commencer.", a-t-il déclaré dans le communiqué du club.

"Chris McGuane, directeur du centre de formation de Nottingham Forest, a ajouté : "Nous sommes ravis d’accueillir Grady à Nottingham Forest. C’est un joueur que nous suivons depuis longtemps déjà et qui a suscité l’intérêt de plusieurs clubs ; nous sommes donc vraiment heureux qu’il rejoigne Nottingham."

"C’est un jeune joueur prometteur qui possède une expérience internationale, ayant représenté à la fois le Canada et l’Irlande chez les jeunes, et qui fait preuve d’une attitude remarquable pour progresser dans tous les aspects de son jeu. Il est important de continuer à renforcer l’excellent groupe de joueurs de notre équipe B et de nos équipes U18, et nous sommes convaincus que, grâce à ses qualités, Grady aura un impact positif sur l’Académie", a-t-il conclu.

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