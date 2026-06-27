Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept



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Suis Walfoot dès à présent sur Instagram! La préparation continue pour les clubs de Pro League. Petit tour d'horizon des premiers matchs amicaux.



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