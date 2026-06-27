Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept

Scott Crabbé, journaliste football
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Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept
Photo: © photonews

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La préparation continue pour les clubs de Pro League. Petit tour d'horizon des premiers matchs amicaux.

Scott Crabbé

Le RFC Liège en démonstration

Après sa première sortie de la présaison (un partage contre Richelle), le RFC Liège avait à coeur de monter en puissance sur le terrain de Malmedy, pensionnaire de D3 Amateurs. Message reçu cinq sur cinq par les Sang et Marine, qui n'ont pas fait dans la dentelle en s'imposant 0-7. Kylian Hazard, Simon Paulet, Eric N'Jo et Kays Ruiz ont marqué des points en inscrivant chacun leur petit but. Gaëtan Englebert a ensuite pu se permettre de faire tourner l'effectif, donnant notamment du temps de jeu à des joueurs en test, qui sont d'ailleurs à la base des derniers buts. Un match qui sera donc riche en enseignements pour le staff liégeois, à dix semaines de la reprise de la D1B.

Scott Crabbé

La Gantoise débute tranquillement

En soirée, c'était au tour de La Gantoise de lancer sa préparation contre Merelbeke, pensionnaire de D1 Amateurs. Le premier onze de base de Rik De Mil renseignait notamment un certain Christian Burgess, déjà détenteur du brassard de capitaine. C'est toutefois Wilfried Kanga, très décrié chez les Buffalos ces derniers mois, qui a marqué la première mi-temps en inscrivant à doublé. Atsuki Ito a ensuite porté le score à 0-3 au repos.

Avec un onze presque entièrement remodelé pour la deuxième mi-temps, Gand a inscrit trois autres buts en fin de match (via Max Dean, Momodou Sonko et Abdelkahar Kadri) pour finalement s'imposer 1-6. Une reprise tout en douceur malgré la chaleur.

Scott Crabbé

Zulte Waregem en mode Wimbledon

Autre match amical de la journée, Zulte Waregem défiait son voisin du Racing Waregem pour son premier galop d'entraînement de la présaison. Pour ce match de préparation, les jambes du Essevee étaient logiquement assez lourdes en début de match. Le score semblait d'ailleurs se diriger vers un 0-0 au repos, avant que le jeune Mouhamadou Sall n'ouvre le score juste avant le retour au vestiaire.

Zulte Waregem s'est montré plus inspiré à la reprise, plantant cinq autre buts via Kadir Seven, Anosike Ementa (auteur d'un doublé), Tobias Hedl et Enrique Lofolomo. Score final, 6-0, un clin d'oeil au tournoi de Wimbledon, qui commence lundi ?

Scott Crabbé

Courtrai imite les Diables

Sur sa lancée de ses premiers matchs de préparation, Courtrai s'est offert une nouvelle plantureuse victoire contre le KV Dixmude Ostende, pensionnaire de D2 Amateurs. Les Kerels l'ont emporté 1-5. Brecht Dejaegere et Lenn De Smet ont frappé juste avant la mi-temps, avec deux buts en deux minutes. Sixtus Ogbuehi s'est ensuite offert un doublé en quatre minutes dès la reprise. Les locaux ont sauvé l'honneur en réduisant l'écart à l'heure de jeu, avant  de marquer un but contre son camp quelques minutes plus tard pour donner au score ses allures définitives. Déjà quinze buts marqués en trois matchs par Courtrai en ce début de préparation.

Courtrai a disputé hier son deuxième amical de présaison contre le White Star Lauwe. Avec une deuxième victoire logique à la clé.

C'est devenu une tradition : connus quelques semaines avant la fin de la saison, les promus en D1A mettent un point d'honneur à reprendre le collier assez tôt, pour être prêts dès le début du nouvel exercice et ainsi profiter des hésitations des équipes encore en plein chantier. 

Alors que les Diables Rouges n'ont pas encore disputé leur deuxième match en Coupe du Monde, Courtrai avait déjà son second amical de préparation au programme. Après la victoire 1-4 sur le terrain du KFC Marke, les Kerels s'alignaient cette fois contre le White Star Lauwe, pensionnaire de D3 Amateurs.

Courtrai fourbit ses armes

Sous les yeux d'Hein Vanhaezebrouck (ancien joueur et entraîneur du White Star, où Courtrai était venu le chercher en 2006), les locaux ont proposé une belle résistance. Sous une chaleur de plomb, le marquoir n'indiquait que 0-1 à la pause.

Avec deux équipes hybrides, composées de jeunes joueurs et d'éléments plus expérimentés, le KV a tout de fois retrouvé des jambes un peu plus légères pour en planter cinq en deuxième mi-temps et ainsi s'imposer 0-6. Les buteurs du jour :  Jellert Van Landschoot (auteur d'un triplé), Nadir El Majdoub, Bryan Adinany et Anthony Philips. Prochain match : samedi prochain contre Dixmuide - Ostende.

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