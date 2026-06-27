Le "match des Fiertés" se solde par un partage : l'Iran a cru passer directement mais ce sera l'Égypte

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Le "match des Fiertés" se solde par un partage : l'Iran a cru passer directement mais ce sera l'Égypte
Photo: © photonews

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Rapidement menés au score, les Iraniens sont parvenus à égaliser et ont cru, le temps d'un check VAR, qu'ils verraient les 1/16e de finale de la Coupe du monde. C'est finalement l'Égypte qui aura ce privilège, même si ce ne sera pas en temps que premier du groupe.

Le fameux "match des Fiertés" entre l'Égypte et l'Iran aura accouché d'un partage. Ce sont donc les "Pharaons" qui sont assurés de voir les 1/16e de finale en terminant deuxièmes du groupe, suite à la large victoire de nos "Diables rouges" contre la Nouvelle-Zélande (5-1).

Avec ce résultat, l'Iran affronterait pour l'heure la Suisse en 1/16e de finale, mais elle n'est pas encore totalement assurée de terminer parmi les meilleurs troisièmes de cette Coupe du monde, car elle n'a pas son sort entre les mains.

Un penalty arrêté par l'Égypte

Les "Pharaons" ont pris le match par le bon bout et ont trouvé l'ouverture dès la 5e minute de jeu par l'entremise de Mahmoud Saber. Celui-ci était à l'affût après un tir de Mo Salah pas trop bien repoussé par Alireza Beiranvand, pourtant brillant contre nos "Diables". 

Mais la réaction iranienne ne s'est pas faite attendre et la "Tim Melli" obtient un pénalty 5 minutes plus tard. Malheureusement, Mehdi Taremi, l'attaquant de l'Olympiacos, allait buter sur Shobeir.

Pas de quoi assomer mentalement l'Iran qui en a connu d'autres dans ce tournoi. Et Ramin Rezaeian permettait à ses couleurs de recoller au score à la 14e. On en epeut vraiment pas parler de quart d'heure d'observation dans ce match.

Juste avant la pause, la défense égyptienne encaissait un coup dur avec la sortie sur blessure de son roc Mohamed Abdelmonem, remplacé par Yasser Ibrahim.

Inquiétude pour Mohamed Salah 

Au retour des vestiaires, le sélectionneur égyptien injectait du sang neuf avec les montées d'Omar Marmoush et Marwan Attia. Mais sur le pré, les deux équipes se rendaient coup pour coup avec une belle occasion pour chacun : Ezatolahi pour l’Iran et l'ancien Anderlechtois Trezeguet pour l’Égypte.

Mais, le tournant du match pour les "Pharaons" se produisait peu avant l’heure de jeu : Mohamed Salah devait céder sa place à Zizo et s'asseyait sur le banc avec une poche de glace sur le genou. Une image qui inquiètera sûrement tout un pays à l’approche des matchs couperets.

Un final sous haute tension

Dans les dernières minutes, la tension était maximale sur la pelouse de Seattle puisqu'un seul but pouvait être synonyme de première place pour l’Égypte ou de deuxième pour l’Iran. La "Tim Melli" a bien cru réaliser l'exploit à la 93e minute en inscrivant le but du 2-1, mais celui-ci était finalement annulé par la VAR pour une position de hors-jeu. Les Iraniens ont ensuite frappé la barre transversale. dis que l’Iran est pour l’instant programmé contre la Suisse.

Un partage de frères qui arrange tout le monde pour ce "match des Fiertés" où l'arc-en-ciel aura surtout été pour la Belgique, grande gagnante dans l'histoire, puisqu'elle finit première de son groupe.

L’Égypte termine deuxième du groupe et devrait affronter l’Australie au tour suivant, tandis que l’Iran est pour l’instant programmé contre la Suisse.

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