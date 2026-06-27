OFFICIEL: David Bates quitte le Standard pour un promu turc entraîné par un ancien d'Anderlecht

C'est la fin de l'histoire entre David Bates et le Standard. L'Écossais prend la direction de la Turquie et du promu d'Amedspor, entraîné par un certain Besnik Hasi.

Le défenseur central écossais David Bates quitte le Standard après deux saisons et à un an de la fin de son contrat. Le club turc d'Amedspor, qui vient d'être promu en Süper Lig, a annoncé son arrivée vendredi en fin de journée dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Le Standard l'a confirmé un peu plus tard dans la soirée.

Le joueur passé par Aberdeen, Hambourg et les Glasgow Rangers y retrouvera une vieille connaissance de la Pro League puisque Amedspor est désormais coaché par Besnik Hasi. Un Hasi qui a bien connu David Bates au FC Malines lors de la saison 2023-24. Lors de leur collaboration, le technicien albanais avait aligné Bates à 24 reprises et celui-ci avait marqué une fois.

C'est au terme de cet exercice là que l'international écossais était arrivé au Standard. Mais son histoire avec les "Rouches" a été contrariée par de nombreuses blessures, qui l'ont écarté des terrains pendant un an et demi.

Titulaire lors de ses 11 premiers matchs sous la liquette "rouche", David Bates s'était ensuite blessé au genou et avait manqué le reste de la saison.

Absent des terrains jusqu'à janvier de cette année, David Bates avait retrouvé une place de titulaire lors des 6 dernières journées de la phase classique. Il avait ensuite confirmé ce retour en forme en livrant quelques bonnes prestations lors des Europe playoffs, lors desquels il avait été titularisé à neuf reprises (pour un but). Il n'y avait cependant pas de volonté du Standard de prolonger le contrat d'un joueur approchant de la trentaine.