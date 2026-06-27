Officiel : un ancien espoir du Standard quitte La Louvière pour l'Angleterre

La RAAL a acté le départ de Jordi Liongola. Le piston des Loups rejoint Sheffield Wednesday, en League One.

Grâce à sa première saison de retour dans l'élite belge, La Louvière a permis à plusieurs cadres de se mettre en évidence. Parmi eux, Jordi Liongola. L'international burundais a beau avoir parfois agacé les supporters par ses dribbles à outrance, le joueur a marqué des points par son volume de jeu, lui permettant enchaîner les allers et venues pour couvrir le flanc droit presque à lui tout seul.

Ce n'est pas passé inaperçu puisque le natif de Tessenderlo a attiré l'attention de Sheffield Wednesday. Le transfert est même déjà bouclé : La Louvière a officialisé ce midi le départ de leur joueur vers l'Angleterre.

Jordi Liongola à l'assaut de la League One

Liongola découvrira ainsi le football britannique, mais pas la Premier League : Sheffield Wednesday a été relégué en League One, après une saison...à zéro point en Championship. Il faut dire que le club avait écopé d'un retrait de 18 unités suite à ses grosses difficultés financières. L'équipe est parvenue à éviter de terminer la saison avec un solde de points négatif grâce à une victoire lors de la dernière journée.

L'arrivée d'un repreneur (déjà conclue) permettra à Sheffield de démarrer la saison prochaine sans retrait de points, pour repartir sur des bases plus saines : "J'intègre une nouvelle ère. Sheffield Wednesday est un grand club, un club historique avec de nombreux supporters, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve", se réjouit Liongola dans le communiqué officiel.

Jordi Liongola quitte donc La Louvière après quatre saisons dans la Région du Centre, il dit ainsi au revoir aux Loups dans sa dernière année de contrat, après 125 matchs en Vert et Blanc, de la D1 Amateurs à la première division. Une belle évolution pour celui qui était arrivé gratuitement en provenance du Lierse, après avoir fini sa formation au Standard jusqu'à ses 19 ans.



