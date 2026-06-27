Officiel : une bonne connaissance d'Anthony Moris débarque à La Louvière

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : une bonne connaissance d'Anthony Moris débarque à La Louvière
Photo: © photonews
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Ce début de mercato est du genre animé à la RAAL. Les Loups ont désormais annoncé l'arrivée d'un nouveau gardien.

Hier, la journée a déjà été assez chargée du côté de l'Easi Arena, avec notamment l'annonce de l'arrivée du gardien Théo Radelet en provenance de Louvain. Aujourd'hui, quelques heures après l'officialisation du transfert de Jordi Liongola à Sheffield Wednesday, La Louvière a confirmé l'arrivée d'un nouveau portier.

Il s'agit de Tiago Pereira Cardoso, jeune espoir de 20 ans du Borussia Monchengladbach. Il débarque sous la forme d'un prêt pour la saison prochaine.

Un espoir du football luxembourgeois prêt à percer en Allemagne...ou en Belgique

Né à Esch-sur-Alzette, le garçon a quitté le Fola Esch à ses 16 ans pour rejoindre Monchengladbach. Il y a gravi les échelons, jusqu'à être intégré au noyau de l'équipe première l'été dernier, après avoir déjà eu l'honneur de disputer cinq rencontres de Bundesliga dans les buts du Borussia. Présent à six reprises sur le banc en championnat cette saison, il continuait tout de même à être le gardien titulaire de la réserve.

Parallèlement à sa carrière en club, Tiago Pereira Cardoso a, malgré ses origines portugaises facilement décernables dans son patronyme, été appelé en équipe nationale luxembourgeoise. Vu comme un grand espoir du football grand-ducal, il a été appelé pour la première fois chez les 'grands' par Luc Holtz dès 2022, alors qu'il n'avait alors que 16 ans.

Avec les compliments d'Anthony Moris

Materné par le gardien titulaire, un certain Anthony Moris, il compte aujourd'hui huit apparitions en sélection et a d'ailleurs disputé le dernier match amical comme titulaire (victoire 0-1 en Albanie).

Récemment dragué par Manchester United, ni plus ni moins, il a préféré accepter l'offre de la RAAL pour grandir pas à pas, avec plus d'opportunités de déccrocher du temps de jeu. Un indice supplémentaire du départ à venir de Marcos Peano et de Célestin De Schrevel cet été ? La hiérarchie des gardiens semble bien appelée à changer.

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