Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique

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Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique
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Plus historiques que cette qualification des "Diables rouges" pour les 1/16e de finale de la Coupe du monde ont été les prestations de Thibaut Courtois et Romelu Lukaku. Les deux cadres ont en effet rayés des tablettes deux joueurs historiques de notre équipe nationale : Enzo Scifo et Marc Wilmots.

Si la génération dite dorée a déjà battu quelques records et effacé moult noms prestigieux du grand livre du football belge, ll restait encore deux records qu'elle n'avait pas encore conquis. C'est chose faite depuis ce 27 juin et cette large victoire contre la Nouvelle-Zélande, synonyme de qualification pour le tour suivant.

Courtois efface Scifo et rêve des 20 matchs en Coupe du monde

Le premier record battu était le plus évident. En étant aligné une nouvelle fois entre les perches diaboliques, Thibaut Courtois disputait son 18e match en Coupe du monde et effaçait ainsi des tablettes Enzo Scifo et ses 17 rencontres au Mondial.

C'est au Brésil, en 2014, que tout avait commencé pour le Limbourgeois. Il avait disputé les cinq duels qui avaient mené nos "Diables rouges" jusqu'en quarts de finale. Quatre ans plus tard, en Russie, il en disputera deux de plus puisque les Belges se hisseront dans le dernier carré et disputeront la petite finale en prime. Au Qatar, l'aventure diabolique avait brusquement pris fin après trois duels de triste mémoire.

Cette année, Courtois a été titulaire à trois reprises et portera, sauf blessure, son record à 19 lors du 1/16e de finale de notre équipe nationale. Nul doute qu'il ambitionne d'atteindre la barre des 20, lui qui a laissé entendre que ce Mondial pourrait être sa dernière compétition sous la vareuse des "Diables rouges". 

La porte de sortie sera, quoiqu'il arrive, beaucoup moins amère que pour Enzo Scifo, qui était sorti à l'heure de jeu d'un troisième match de groupes contre la Corée du Sud en 1998. Contrainte au partage, l'aventure belge s'était arrêtée dès le premier tour au Parc des Princes.

Lire aussi… "Gravé dans les mémoires pendant des années" : la presse néo-zélandaise sous le choc des Diables

Lukaku, meilleur buteur tout court

Il n'avait provoqué qu'un but contre son camp contre l'Égypte. Cette fois, il a bien marqué contre la Nouvelle-Zélande. Remplaçant après avoir été titulaire contre l'Iran, Romelu Lukaku n'a pas attendu très longtemps après sa montée au jeu pour planter une tête victorieuse sur une offrande de Nicolas Raskin, autre entrant du jour.

Cette sixième réalisation en Coupe du monde pour "Big Rom" lui permet de devancer Marc Wilmots, cinq buts, au classement des meilleurs buteurs belges de l'épreuve. C'est d'ailleurs sous la houlette de ce dernier que Lukaku avait marqué son premier but dans un Mondial, en 2014, au Brésil, dans un 1/8e de finale haletant contre les États-Unis. Un adversaire qui pourrait à nouveau se dresser sur la route des "Diables rouges" au même stade de l'épreuve. Avec un bis repetita pour l'attaquant de Naples ?

On en est pas encore là pour celui qui était déjà devenu le meilleur buteur de l'histoire des "Diables rouges" depuis bien longtemps. Sa 91e réalisation diabolique de Vancouver lui permet toujours de trôner largement en tête du classement, avec 53 pions de plus que son dauphin Kévin De Bruyne. Un écart qui n'a cependant pas augmenté puisque "KDB" a lui aussi fait trembler les filets néo-zélandais.

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