Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi

Kevin De Bruyne a inscrit vendredi soir le 3-0 face à la Nouvelle-Zélande et l’a célébré un peu plus que d'habitude. Après la rencontre, il a expliqué pourquoi ce but restera à jamais gravé dans sa mémoire.

Le capitaine a toutefois tenu à calmer immédiatement l’euphorie au coup de sifflet final. Selon De Bruyne, le vrai travail ne fait que commencer. "Ce n’est pas une fête", a-t-il lâché, lucide. "Bien sûr qu’on est contents, parce qu’après deux journées, on était mal embarqués. La seule chose qu’on pouvait faire, c’était gagner notre propre match. C’est ce qu’on a fait".

Que la Belgique termine finalement première de son groupe, il y voit un joli bonus. "Grâce au résultat de l’autre match, on finit premiers et on peut rester à Seattle. C’est un avantage en soi. Mais maintenant, c’est un autre tournoi qui commence. À partir de maintenant, c’est toujours quitte ou double. Ça ne fait que commencer", souligne KDB.

Après les partages décevants contre l’Égypte et l’Iran, les critiques ont été nombreuses ces derniers jours sur le manque d’efficacité des Diables Rouges. Face à la Nouvelle-Zélande, la théorie de la bouteille de ketchup a encore fonctionné.

De Bruyne a fêté son but pour ses enfants

"Chaque équipe veut jouer vers l’avant, se créer des occasions et marquer. Lors des deux premiers matches, on n’a pas réussi cette dernière étape. Aujourd’hui, oui. Même si, au début, on a eu l’impression que ça allait encore être une soirée du même genre", reconnaît De Bruyne. Sur le plan personnel aussi, son but lui a fait du bien. Après plusieurs tirs contrés et déviés, il a fini par enfin la mettre au fond.

"Honnêtement, je pensais que j’allais encore manquer de chance. Lors du premier match, je me suis retrouvé plusieurs fois dans une bonne position et aujourd’hui aussi, j’ai été bien contré à quelques reprises ou je n’ai pas frappé le ballon exactement comme je le voulais", explique-t-il. "Ca fait du bien que ça finisse quand même par rentrer".



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Un but que KDB a célébré d'une façon spéciale, embrassant le tatouage sur son bras : "Aujourd’hui, cela fait exactement neuf ans que je suis marié avec ma femme. Elle était présente. Mes enfants regardaient à la maison et le tatouage sur mon bras fait référence à eux. Ça a rendu ce but encore plus spécial", conclut-il avec un grand sourire.