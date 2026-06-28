90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ?
Photo: © photonews
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Aligné à 27 reprises en match officiel depuis son arrivée durant l'été 2024, David Bates pourrait laisser un certain vide dans la défense centrale du Standard. L’Écossais a rejoint la Turquie à douze mois de la fin de son contrat.

L'information a été officialisée il y a deux jours, quelque peu à la surprise générale. David Bates a quitté le Standard à une année de la fin de son contrat pour rejoindre Amedspor, promu en première division turque. Un transfert dont l'indemnité avoisinerait les 500.000 €.

Une petite rentrée financière, mais aussi une perte sportive relativement importante pour les Rouches, tant le défenseur central écossais avait apporté de la stabilité et de la solidité depuis son retour de blessure au mois de janvier.

Le joueur de 29 ans avait enchaîné pratiquement tous les matchs en fin de saison sans rechuter et faisait office de joueur d'expérience dans l'arrière-garde des Rouches, avec 18 rencontres disputées au total et 90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs. Il avait même trouvé le chemin des filets lors de la lourde claque infligée à l'Antwerp (0-5).

L'association Lavalée - Bates ne reverra pas le jour au Standard

Joueur au salaire relativement important par rapport au reste de l'équipe, David Bates n'allait néanmoins pas être prolongé la saison prochaine au Standard, qui en a donc profité pour récupérer une petite indemnité tant qu'il en était encore temps. Le Standard va récupérer la même somme qu'il avait dépensée il y a deux ans pour l'attirer en provenance de Malines.

Un club où il avait rencontré un certain Dimitri Lavalée, troisième recrue estivale des Rouches. Les deux hommes avaient été alignés côte à côte à 21 reprises en match officiel et leur association aurait pu renaître à Sclessin.

Il n'en sera toutefois rien, et l'ancien joueur du Sturm Graz pourrait occuper un rôle similaire à celui de David Bates en fin de saison. En espérant pour le Soumagnard qu'il ne soit pas autant touché par les blessures.

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