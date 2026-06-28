Le Barça continue son forcing pour le plus grand talent du FC Bruges

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Courtisé par le FC Barcelone, Jesse Bisiwu s’éloigne de la Catalogne. Le jeune ailier du Club de Bruges n’a pas beaucoup joué en cette fin de saison, et les Blauw & Zwart continuent de réclamer une très grosse indemnité de transfert. Bisiwu, toutefois, n’a pas encore prolongé.