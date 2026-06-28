Nouveau club pour l'ancien du Standard et de Malines, Joachim Van Damme

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Nouveau club pour l'ancien du Standard et de Malines, Joachim Van Damme
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Libre de tout contrat après deux saisons passées à Hamme, Joachim Van Damme signe au KFC Vrasene, dernier de P1 en Flandre-Orientale la saison dernière.

Vous souvenez-vous de Joachim Van Damme ? Joueur clé de Malines, où il avait remporté la Challenger Pro League (alors appelée D1B), le médian défensif avait ensuite pris la route du Standard de Liège, où il avait disparu de la circulation.

Six mois après son arrivée en janvier 2022, celui qui avait été suspendu deux ans pour usage de cocaïne en 2016 était déjà prêté au SK Beveren, qui le retournait à l'envoyeur un an plus tard.

Libéré de son contrat le 6 septembre 2023, Joachim Van Damme avait passé une demi-saison sans club avant de rejoindre Zelzate en janvier 2024. Six mois plus tard, il signait à Hamme, en D2 VV.

Joachim Van Damme va évoluer en P2

Un club dans lequel il est resté pendant deux saisons, avant d'arriver en fin de contrat et de s'en aller cet été. À 34 ans, Joachim Van Damme n'arrête pas encore le football pour autant puisqu'il s'est engagé au KFC Vrasene, dernier en P1 de Flandre-Orientale la saison dernière.


"Pour une équipe comme Vrasene, c'est évidemment un transfert de taille, sans doute le plus important depuis des années. Joachim a à cœur de faire ses preuves à nouveau, et le club ne peut qu'en bénéficier", a déclaré l'entraîneur Bryan Bultheel au média local "kantine11", qui affirme que le KSK Beveren, pensionnaire de P1, était aussi intéressé.

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