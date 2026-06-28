Un revenant pour épauler le duo De Mil - Cornelis à Gand

1892

Adjoint du Sporting Charleroi, puis nommé T1 après le départ de Rik De Mil à La Gantoise, Hans Cornelis avait été limogé au mois d'avril. L'ancien défenseur retrouve du service... à Gand, où il redevient le T2 de De Mil.