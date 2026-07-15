De la D1 Amateurs à la Ligue des Champions : ces Belgicains peuvent entrer dans l'histoire par la grande porte

Scott Crabbé, journaliste football
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De la D1 Amateurs à la Ligue des Champions : ces Belgicains peuvent entrer dans l'histoire par la grande porte
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Ce soir, l'Attert Bissen peut écrire l'une des plus belles pages de son histoire à l'occasion du premier tour préliminaire de Ligue des Champions. Contre Klaksvík, les Luxembourgeois auront bien besoin de leurs Belgicains, à commencer par Roman Ferber.

Comme chaque année, ils sont 28 sur la ligne de départ, 28 clubs venus des horizons européens les plus inattendus à croiser le fer au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Alors que la Coupe du Monde entre sa dernière ligne droite, la coupe aux grandes oreilles a déjà repris ses droits hier, avec les premiers matchs retour.

Ce soir, le premier tour se conclura avec une deuxième fournée d'affiches. L'une d'elles se tiendra à un jet de pierres de la frontière belge, au Stade de Luxembourg. Elle opposera l'Atert Bissen au champion des Îles Féroé, le KÍ Klaksvík. Les Luxembourgeois doivent renverser la vapeur, mais tout reste ouvert après la défaite 2-1 concédée au Stade Við Djúpumýrar, au pied des montagnes de l'île de Borðoy.

Si les Bissènois parviennent à se hisser au deuxième tour, ce serait là un authentique exploit. Il faut dire que l'équipe n'a pas l'habitude des honneurs de la Coupe d'Europe : il y a trois ans, elle végétait encore en troisième division luxembourgeoise.

Les deux promotions d'affilée pour se hisser parmi l'élite étaient déjà inespérées. Mais que dire de la saison dernière ? Après une défaite d'entrée et quatre matchs de rang sans victoire pour débuter, Atert Bissen s'est remis en selle de manière assez spectaculaire, gagnant presque tout sur son passage (20 victoires en 26 matchs).

Bissen se prépare à vibrer, encore

Lorsque le club a été sacré lors de la dernière journée grâce à sa victoire 1-0 contre le concurrent direct pour le titre qu'était Differdange, les 2600 personnes massées dans le stade ont envahi la pelouse dès le coup de sifflet final. Ce soir, le conte de féés peut se prolonger encore un peu plus.

Pour cela, l'équipe compte sur plusieurs joueurs qui ont connu le championnat belge. Le gardien Geordan Dupire a évolué à Mons, Namur et Virton, Mehdi Terki, Toufik Zeghdane, Roman Ferber sont tous trois arrivés ensemble en provenance de l'Olympic Charleroi il y a un an. Leslie Bamona et Tyron Crame les ont rejoints cet été, respectivement en provenance de Mons et de Tubize-Braine.

Ferber en MVP ?

Sur les rives de l'Attert, rivière qui prend sa source en Belgique et traverse le village de Bissen, donnant son nom au club local, c'est surtout Roman Ferber qui a marqué les esprits, avec 23 buts et 11 assists en 26 matchs. La belle histoire aurait pourtant pu ne jamais s'écrire : "Je suis arrivé tard parce que ma venue était liée à l’état de santé de David Turpel (qui a annoncé sa fin de carrière depuis). S’il avait été apte, je ne serais même pas venu", explique-t-il au média local Le Quotidien.

Depuis, tout s'est enchaîné : "L'objectif premier était de se maintenir. Quand je suis arrivé, l'équipe n'était pas très en forme. On avait de bons joueurs, on l'a prouvé par après, mais il y avait quelque chose qui manquait. Je ne suis évidemment pas là pour dire que c'était moi qui manquait, mais on a essayé de changer certaines choses, notamment en dehors du terrain. On a ramené beaucoup de bonne humeur : on s'amuse bien, on s'entraîne bien".

Cet esprit de camaraderie mènera-t-il Bissen vers de nouveaux sommets ? Onze ans après avoir disputé deux tours préliminaires d'Europa League avec le Sporting Charleroi, Roman Ferber a à nouveau rendez-vous avec l'Europe. 

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