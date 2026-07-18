LIVE Coupe du monde 18/7
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant
La France s'apprête à défier l'Angleterre à l'occasion de la "petite finale" de cette Coupe du monde. Un match que beaucoup décrivent comme sans saveur, ou de trop, surtout pour deux formations encore déçue de leur élimination au pied de la finale. (Lire la suite)
Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde
L'Espagne n'a pas connu une dernière ligne droite idéale avant la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine. Le champion d'Europe en titre a dû annuler son dernier entraînement en raison d'un violent orage à New York et dans le New Jersey. (Lire la suite)
"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale
Alors que beaucoup voyaient les Bleus remporter le titre final, la France a finalement trébuché en demie face à une équipe d'Espagne bien meilleure. Nos voisins doivent désormais encore affronter l'Angleterre, dans une petite finale qui n'est pas des plus populaire. (Lire la suite)
"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde
La Coupe du Monde touche à sa fin. La très longue compétition va bientôt voir l'équipe sacrée championne du monde. D'ici là, les bilans de la compétition commencent à fleurir un peu partout. On évoque bien sûr Messi qui devrait jouer son dernier match de Mondial. (Lire la suite)
Un éphémère Champion du monde de Pro League privé de finale par les USA : "Je n'arrive pas à y croire"
Outre Victor Valdes au Standard, la Pro League a accueilli un autre champion du monde espagnol : Joan Capdevilla. Les deux hommes devaient se retrouver à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de la Roja contre l'Argentine. Mais l'ancien latéral du Lierse n'a pas pu faire le voyage. (Lire la suite)
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot