Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/07: Openda - Rogers
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Openda - Rogers
OFFICIEL : un international anglais rejoint Chelsea pour un montant impressionnant
C'est désormais officiel, Morgan Rogers est un joueur de Chelsea. Le milieu offensif anglais quitte Aston Villa et rejoint les Blues pour un montant impressionnant de 137 millions d'euros. Le natif de Halesowen a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2033. (Lire la suite)
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Loïs Openda vers un retour en Ligue 1 ? Le Diable Rouge apprécie le projet d’un club de premier plan
Loïs Openda serait favorable à une signature à l'Olympique Lyonnais cet été, rapporte Foot Mercato. Il apprécierait particulièrement le projet des Gones. Après une saison cauchemardesque à Turin, le Diable Rouge cherche un nouveau point de chute. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 21/07