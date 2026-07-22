Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/07: Openda - Rogers

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Openda - Rogers

OFFICIEL : un international anglais rejoint Chelsea pour un montant impressionnant

C'est désormais officiel, Morgan Rogers est un joueur de Chelsea. Le milieu offensif anglais quitte Aston Villa et rejoint les Blues pour un montant impressionnant de 137 millions d'euros. Le natif de Halesowen a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2033. (Lire la suite)