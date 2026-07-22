🎥 Le doute n'est plus permis : le nouveau sélectionneur des Diables Rouges est confirmé par… son fils

Bien que la Fédération n’ait pas encore fait d’annonce officielle pour l’instant, la nomination de Mark van Bommel comme nouveau sélectionneur des Diables Rouges ne semble plus qu’une question de temps. Même son fils l'a confirmé à demi-mot.

Ruben Van Bommel (21 ans) a été interrogé par ESPN au sujet des rumeurs liant son père à l’équipe nationale belge. Sa première réaction s’est voulue légère. « Quand est-ce que ça sera diffusé ? Non, je rigole », a-t-il souri.

Mais il a ensuite lâché une phrase qui ressemble fort à une confirmation. « Si tout se passe bien, ça va se faire. Sinon, vous n’aurez qu’à couper ça au montage », a-t-il glissé. De quoi laisser penser qu’un accord entre Mark Van Bommel et l'Union Belge est tout proche.

Ruben explique aussi que, à la maison, on parle régulièrement de la carrière d’entraîneur de Mark van Bommel. « On discute des choix qu’il fait. Il nous demande parfois ce qu’on en pense. Je trouve ça tout à fait normal. Quand l'idée de devenir sélectionneur belge a été évoquée, j’ai simplement dit : vas-y. »

Ruben van Bommel est certain que son père deviendra sélectionneur

Mark van Bommel est actuellement sans club depuis son départ de l’Antwerp. Le Néerlandais avait offert au Great Old un doublé historique en 2023, avec le titre de champion et la Coupe de Belgique, et il conserve encore aujourd’hui une belle cote en Belgique. Ces derniers jours, son nom revient avec insistance comme principal candidat pour succéder à Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges.

Van Bommel aurait fait forte impression lors de ses entretiens avec la Fédération belge. Son expérience au plus haut niveau en tant que joueur, sa vision tactique et sa connaissance du championnat belge auraient été des atouts majeurs dans la recherche d’un nouveau sélectionneur. L'officialisation devrait tomber dans les jours à venir.



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