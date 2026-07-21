C'est signé : un départ dans le secteur offensif à Charleroi

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est signé : un départ dans le secteur offensif à Charleroi
Photo: © photonews
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Cet été, Anthony Descotte a une nouvelle fois fait son retour à Charleroi. Il ne restera toutefois pas Zèbre dans les prochains mois : la direction a décidé de le prêter une troisième fois.

Malgré les soucis parfois rencontrés dans le dernier geste à Charleroi ces derniers mois, Anthony Descotte ne semblait pas entrer dans les plans de Mario Kohnen plus que dans ceux de Rik De Mil un an auparavant. La préparation l'a encore montré : le Sporting mise sur Aurélien Scheidler et Antoine Colassin devant, avec Adama Bojang pour apporter une nouvelle concurrence.

Auteur de quatre buts en Eredivisie à l'occasion de son prêt à Volendam la saison dernière, Descotte devait donc envisager un nouveau départ pour retrouver du temps de jeu. Voilà qui est fait : le Carolo de 22 ans évoluera au Fortuna Sittard la saison prochaine.

Jamais deux sans trois pour Anthony Descotte

Les deux clubs ont trouvé un accord et ont entériné le deal aujourd'hui. Le directeur technique du Fortuna, Joris Mathijsen, se réjouit de l'arrivée de Descotte : "Anthony possède des qualités que nous souhaitions ajouter à notre effectif. Il apporte une concurrence supplémentaire en attaque et nous sommes impatients de voir sa contribution à l'équipe", explique-t-il dans le communiqué officiel.

Après Utrecht et Volendam, Descotte repart donc à l'assaut d'un troisième club d'Eredivisie différent en trois ans. La saison dernière, le Fortuna a terminé onzième du championnat : "Dès le premier contact, j'ai eu un bon pressentiment concernant le club. Je suis impatient de jouer pour Fortuna et de réaliser une belle saison ensemble", se réjouit-il.

A quelques mois près, Anthony Descotte aurait pu être alimenté par Alen Halilovic. Mais il n'en sera rien : l'ancien flop du Standard n'a pas été prolongé après une saison pratiquement blanche et pourrait rebondir en Iran, du côté de Persepolis. Il s'agira en tout cas d'être en forme pour la reprise du championnat, puisque le Fortuna affrontera le PSV, champion d'Eredivisie en titre.

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