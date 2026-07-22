Débuts catastrophiques pour Wouter Vrancken avec Hearts : le rêve de disputer la Ligue des champions s’éloigne

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Débuts catastrophiques pour Wouter Vrancken avec Hearts : le rêve de disputer la Ligue des champions s’éloigne
Photo: © photonews
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Wouter Vrancken a loupé sa première sortie officielle avec Hearts. Le club écossais entraîné par le Belge s'est incliné sur le lourd score de 4-0 lors du match aller du deuxième tour de qualification à la Ligue des champions.

Tout a très vite mal démarré pour la formation vice-championne d'Écosse. Après seulement quatre minutes de jeu, Gorenc Stankovic a ouvert le score pour Sturm Graz. Les Jambos ont alors tenté d'égaliser, mais ont finalement encaissé un second but peu après le début de la seconde période (50e, 2-0). Ensuite, seulement trois minutes après que Jeyland Mitchell a doublé la mise, Luca Weinhandl a porté le score à 3-0 (53e), tandis que Jurgen Heil a inscrit un quatrième but pour le vice-champion d'Autriche neuf minutes après le second but (59e, 4-0).

Malgré une possession de balle de 67 % et 19 tirs contre 20 pour les Autrichiens, Hearts n'est pas parvenu à inscrire le moindre but. Renverser la situation à domicile au match retour relèverait désormais presque du miracle.

La réaction de Wouter Vrancken après la défaite de son équipe

Wouter Vrancken s'est exprimé à Hearts TV après la rencontre : "Pour moi, nous avons été tués par deux phases arrêtées, et c’est très difficile à accepter, car nous avions bien commencé. Nous avons encaissé le premier but, puis nous avons pris le contrôle du match et nous nous sommes créé quelques occasions. Nous n’avons pas été efficaces, eux l’ont été."

"J’ai été satisfait de beaucoup de choses que j’ai vues dans ce match. Nous pouvions faire mieux. Nous aurions pu prendre davantage nos responsabilités avec le ballon au lieu de simplement regarder et réagir. Mais c’était une assez bonne première mi-temps. La seule chose qui manquait, ce sont les buts", a-t-il poursuivi.


Hearts a fait preuve d'un manque d'efficacité clair, souligne Wouter Vrancken : "Nous avons continué à y croire à la mi-temps, mais nous avons manqué une grosse occasion, puis nous avons de nouveau encaissé sur phase arrêtée."

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