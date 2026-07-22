Pär Zetterberg pessimiste pour le RSC Anderlecht : "Hammarby est meilleur que Häcken"

Pär Zetterberg pessimiste pour le RSC Anderlecht : "Hammarby est meilleur que Häcken"
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Anderlecht fait face à une mission difficile ce jeudi en préliminaires d'Europa League. Les Mauve & Blanc se rendent à Hammarby et selon l’ancien chouchou du public Pär Zetterberg, qui connaît bien le football suédois, ce sera loin d'être simple.

Le Suédois, icône pendant des années au Parc Astrid, estime les chances des deux équipes à peu près égales. "Pour moi, c'est vraiment du fifty-fifty", confie-t-il à La Dernière Heure. Il met ainsi en garde les troupes du nouvel entraîneur Vítor Bruno, qui s'apprête à vivre un solide baptême du feu européen.

Hammarby en pleine forme et redoutable à domicile

Selon Zetterberg, Anderlecht affronte un adversaire qui a trouvé sa forme au bon moment. Après l'interruption du championnat suédois due à la Coupe du monde, Hammarby a enchaîné trois victoires consécutives. Même lors d'un match amical contre le BK Häcken, le club a impressionné avec un succès 1-4.

Mais pour l'ancien Mauve, ce n'est pas uniquement la forme sportive qui rend Hammarby si dangereux. La rencontre se jouera sur synthétique, une surface qui a déjà posé des problèmes à Anderlecht par le passé. De plus, le club suédois peut compter sur un public particulièrement dévoué. À la 3Arena, près de 30 000 supporters assistent à quasiment chaque match à domicile, créant une ambiance impressionnante. "Hammarby dispose actuellement de l'un des effectifs les plus forts de Suède", ajoute également Pär Zetterberg.

Bien que plusieurs joueurs importants soient partis cet été, Hammarby conserve de nombreuses qualités offensives. Paulos Abraham et Victor Lind apportent vitesse et profondeur, mais selon Zetterberg, tout tourne encore autour du capitaine Nahir Besara.

À 35 ans, le milieu offensif est à nouveau décisif cette saison avec cinq buts et cinq passes décisives en championnat. "Quand il se passe quelque chose à Hammarby, Besara est généralement impliqué dans le but", dit-il.

Lire aussi… Henrik Rydström, coach pas comme les autres : pourquoi Anderlecht va affronter un ovni footballistique

Sous le nouveau coach Henrik Rydström, Hammarby tente en outre de développer un style de jeu attractif et offensif. L'entraîneur, qui a déjà remporté deux titres nationaux avec Malmö FF et que Sky Sports a un jour décrit comme l'un des techniciens les plus innovants d'Europe, doit désormais déployer cette philosophie à Stockholm.

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