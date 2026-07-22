"Du jamais vu" : Vincent Kompany organise un entraînement très particulier au Bayern

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Du jamais vu" : Vincent Kompany organise un entraînement très particulier au Bayern
Photo: © photonews
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La saison ne reprendra pas avant fin août en Bundesliga, et bon nombre de joueurs sont encore en vacances suite à la Coupe du Monde. Vincent Kompany a donc décidé de faire une large revue d'effectif à l'entraînement.

"Du jamais vu dans l'histoire de ce club" : c'est ainsi que le quotidien allemand Bild décrit l'entraînement qu'a donné Vincent Kompany au Bayern Munich mardi. L'entraîneur du club bavarois a en effet décidé d'effectuer une très large revue d'effectif en l'absence de la quasi-intégralité de son noyau A, encore en vacances.

Au total, ce sont en effet une quarantaine de joueurs, ainsi qu'une vingtaine de membres de staff, qui ont participé à l'un des entraînements les plus gigantesques de l'histoire du club. Pourtant, seuls six joueurs de l'équipe A étaient présents :  Sven Ulreich, Tom Bischof, Arijan Ibrahimovic, Joao Palhinha, Sacha Boey et Armindo Sieb - ces trois derniers devant se trouver un nouveau club cet été.

Kompany convoque énormément de jeunes à l'entraînement 

Le Bayern comptait en effet 17 internationaux convoqués pour la Coupe du Monde 2026, soit le deuxième total le plus large derrière Manchester City. Ce n'est qu'au début du mois d'août, pour la tournée asiatique du club, que le noyau devrait à nouveau être complet.

Alors, comment Vincent Kompany a-t-il réussi à convoquer autant de joueurs ? Tout simplement en intégrant la totalité des noyaux U23 et U19 du Bayern à l'entraînement aux côtés des 6 joueurs de l'équipe A. Le staff des deux équipes était également invité, ce qui signifie que l'ex-Rouche Dante, fraîchement retraité et devenu entraîneur des U23 bavarois, a pu travailler aux côtés de Kompany.

Lire aussi… Pär Zetterberg pessimiste pour le RSC Anderlecht : "Hammarby est meilleur que Häcken"
L'énorme majorité de ces jeunes retournera rapidement à son quotidien habituel, mais qui sait ? Peut-être l'un ou l'autre tapera dans l'oeil de l'entraîneur du Rekordmeister, et décrochera ainsi une participation à la tournée asiatique ou à la "vraie" présaison de l'équipe A. C'est en tout cas une belle initiative de Kompany, qui confirme là son mantra de l'époque anderlechtoise : "trust the process"...

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