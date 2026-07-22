Henrik Rydström, coach pas comme les autres : pourquoi Anderlecht va affronter un ovni footballistique

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Henrik Rydström, coach pas comme les autres : pourquoi Anderlecht va affronter un ovni footballistique
Photo: Hammarby
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Pour sa première en tant qu'entraîneur d'Anderlecht en match officiel, Vitor Bruno sera confronté à Henrik Rydström. Le coach d'Hammarby a plus d'un tour dans son sac. Présentation d'un sacré personnage, reconnu pour la liberté laissée à ses joueurs.

Pour préparer sa double confrontation face à Hammarby, Anderlecht pourrait regarder des images du match livré par Charleroi il y a un an face aux Suédois, quand les Zèbres avaient été chercher un 0-0 dans la chaude ambiance de la 3Arena. Mais en un an, beaucoup de choses y ont changé. A commencer par le coach. Henrik Rydström est arrivé il y a moins de deux mois. Mais il a déjà révolutionné la façon de jouer de son équipe. 

Par où commencer pour présenter un homme aux mille visages ? Expression cliché trop vite employée à tout bout de champ ? Pas dans son cas. Rydström a tour à tour obtenu une maîtrise en études littéraires avec une thèse portant sur l’analyse du pouvoir et de la religion dans La Saga des émigrants de Vilhelm Moberg, écrit des chroniques musicales pour un journal local de Kalmar (avec un faible pour Bruce Springsteen), opéré comme mannequin pour une marque de caleçons, professeur de suédois, personnage principal d'une pièce de théâtre pour dénoncer la montée de la xénophobie dans la société suédoise. Et bien d'autres choses encore. Parfois simultanément. Et est devenu une légende vivante du club de Kalmar durant sa carrière de joueur, on l'oublierait presque.

Un dur à cuir restreint à faire l'essuie-glace devant sa défense

"Certains jours, je sais à peine qui je suis. D’autres jours, je suis quelqu’un que je n’aurais jamais pensé être. Il y a très peu de jours où je suis la personne que je veux être. Mais j’essaie. Du moins, la plupart du temps", écrivait-il en 2012, sur son blog.

Commençons donc par ce qui l'a longtemps défini : son histoire d'amour avec Kalmar. Une histoire de fidélité et de leadership. Sur le terrain est en dehors. Rydström est encore aujourd'hui le recordman du nombre de matchs disputés avec le club (plus de 800). En 2013, il était le sixième joueur au monde ayant la plus longue ancienneté dans le même club. Entre ses débuts avec Kalmar en 1994 et son dernier match pour l'équipe en 2013, 19 ans ont passé. Avec un titre de Champion de Suède, une Coupe et une Supercoupe à la clé.

Lorsqu'il tire sa révérence, des discussions se tiennent pour qu’une rue ou un rond-point soit renommé en son honneur. Ses dirigeants choisissent finalement de retirer son numéro 8. Rydström a laissé derrière lui l'image d'un numéro six besogneux, un guerrier qui semblait toujours en colère. Un jour, les supporters le voient monter au jeu avec un énorme casque blanc. Il s'était cassé la pommette mais ne comptait pas déclarer forfait pour autant, quitte à ressembler à un joueur de NFL.

Lire aussi… Pär Zetterberg pessimiste pour le RSC Anderlecht : "Hammarby est meilleur que Häcken"

Si le joueur semble tirer la gueule, c'est pour garder ses coéquipiers constament en alerte. Mais cela tient peut-être aussi d'une frustration qui l'a accompagné pendant 20 ans. Celle de voir les ballons sans cesse lui passer au-dessus : "Tout au long de ma vie de joueur, le foot n’a été construit qu’autour d’une idée très suédoise : survivre. Ici, on pense avant tout à travailler dur défensivement et on ne bosse pas énormément la structure avec ballon. Mes entraîneurs me répétaient toujours d’allonger, que les passes latérales ne servaient à rien parce que les buts ne sont pas sur les côtés. Je ne me suis jamais senti libre",avouait-il auprès de So Foot il y a quelques années.

De cette frustration naît le crédo qui caractérise aujourd'hui sa philosophie d'entraîneur : oser. "On peut parler de tactique, de marquer des buts, de ne pas en encaisser, mais le plus important à mes yeux est de sentir mes joueurs libres de créer, libres de sauter dans l’inconnu, libres de vivre sans la peur de l’échec. Il faut oser, car si tu perds sans avoir rien osé, quand tu rentres chez toi, tu n’as rien. Ni plaisir, ni résultat".

Jouez, que diable !

Avec une pointe d'admiration pour Roberto Martinez, du moins celui d'il y a quelques années : "J’ai compris que c’est souvent en développant cette liberté de créer, en autorisant l’erreur et en acceptant de s’éjecter du moule commun que des équipes bousculent l’ordre établi. L’Ajax l’a fait, par exemple. Le Wigan de Roberto Martinez l’a aussi fait à son époque", poursuit-il.

Un paradigme qu'il a mis un point d'honneur lors à appliquer lors de ses passages comme entraîneur à...Kalmar (point de passage obligé), Sirius et Malmö. En janvier dernier, Colombus Crew lui a offert sa première expérience en dehors de Suède, mais l'aventure en MLS n'a duré que six mois. En juin dernier, c'est donc Hammarby qui a découvert ses méthodes.

Henrik Rydström est un entraîneur presque systématiquement aimé de ses joueurs. Pour ne pas leur faire connaître la frustration qui a été la sienne, il met l'accent sur la liberté. Celles des matchs de foot disputés entre potes au détour d'un parc ou en vacances à la plage. Avec un doux parfum de nostalgie pour encourager la créativité.

"On ne fait pas tout ça pour attirer les projecteurs ou pour le simple plaisir de proposer quelque chose de différent. On le fait parce qu’on estime que c’est comme ça que l’on peut faire le plus mal à nos adversaires et que l’on peut tirer le plus profit des qualités de nos joueurs", explique-t-il.

Dans la pratique, ses équipes s'accaparent une large possession de balle et massent beaucoup de joueurs autour du cuir. Avec très peu de schémas offensifs prédéfinis, laissant les joueurs faire parler leur intuition et leur connexion balle au pied. Il est ainsi l'une des figures de proue du relationnisme, à l'opposé du jeu de position d'un Pep Guardiola, pour ne citer que lui.

"De loin, on peut se demander à quoi sert l’entraîneur dans tout ça", sourit Rydström. "Il y a quand même une structure à construire, car sans elle, c’est le chaos total, et pour défendre, il t’en faut une très forte dans tous les cas. Notre structure avec ballon est simplement plus fluide, plus souple, plus liquide, pour ne pas inhiber la créativité", nuance l'entraîneur de 50 ans.

Une philosophie qui a fait ses preuves : sous ses ordres, Malmö a remporté deux titres de champion consécutifs et a même réalisé le doublé en 2024. Depuis son arrivée à Hammarby, lors de l'interruption du championnat pendant la Coupe du Monde, l'équipe a aligné trois victoires de rang. La dernière sur le score de 4-0. Anderlecht est donc prévenu : si les joueurs d'Hammarby commencent à s'agglutiner autour du ballon comme à la cour de récréation, c'est que l'orage se prépare.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Hammarby - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 19:00 (23/07).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Hammarby

Plus de news

Pär Zetterberg pessimiste pour le RSC Anderlecht : "Hammarby est meilleur que Häcken"

Pär Zetterberg pessimiste pour le RSC Anderlecht : "Hammarby est meilleur que Häcken"

16:30
1
Anderlecht face à l'un de ses anciens joueurs fantômes : cinq choses à savoir sur Hammarby

Anderlecht face à l'un de ses anciens joueurs fantômes : cinq choses à savoir sur Hammarby

11:40
"Du jamais vu" : Vincent Kompany organise un entraînement très particulier au Bayern

"Du jamais vu" : Vincent Kompany organise un entraînement très particulier au Bayern

14:00
Recrue du Standard, Bruny Nsimba raconte sa demi-saison avec Mark Van Bommel : "Il m'a beaucoup appris" Interview

Recrue du Standard, Bruny Nsimba raconte sa demi-saison avec Mark Van Bommel : "Il m'a beaucoup appris"

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/07: De Ketelaere - Odoi - Persyn

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/07: De Ketelaere - Odoi - Persyn

16:00
Anderlecht est prêt à compter sur un très jeune talent de Neerpede face à Hammarby

Anderlecht est prêt à compter sur un très jeune talent de Neerpede face à Hammarby

10:30
6
Voilà le remplaçant d'Arthur Piedfort à Westerlo, qui restera actif dans ce mercato

Voilà le remplaçant d'Arthur Piedfort à Westerlo, qui restera actif dans ce mercato

16:00
"Certains joueurs estiment que ça a aidé la Belgique" : les USA, perturbés par l'affaire Balogun ?

"Certains joueurs estiment que ça a aidé la Belgique" : les USA, perturbés par l'affaire Balogun ?

15:30
Laissé de côté par le RAEC Mons, il rebondit dans un autre club hennuyer

Laissé de côté par le RAEC Mons, il rebondit dans un autre club hennuyer

15:00
Bruny Nsimba, sa première interview au Standard : "Dieumerci Mbokani m'a parlé en bien du club" Interview

Bruny Nsimba, sa première interview au Standard : "Dieumerci Mbokani m'a parlé en bien du club"

14:15
Un club du top absolu pense à Charles De Ketelaere après sa bonne Coupe du Monde !

Un club du top absolu pense à Charles De Ketelaere après sa bonne Coupe du Monde !

13:30
Denis Odoi s’apprête à faire son retour au Club de Bruges

Denis Odoi s’apprête à faire son retour au Club de Bruges

13:00
Une star de la Juventus incertaine pour le match de gala face au Standard de Liège

Une star de la Juventus incertaine pour le match de gala face au Standard de Liège

12:30
Tolu Arokodare au cœur d’une polémique à Wolverhampton : l'ancien buteur du KRC Genk est poussé vers la sortie

Tolu Arokodare au cœur d’une polémique à Wolverhampton : l'ancien buteur du KRC Genk est poussé vers la sortie

12:00
Kevin De Bruyne devrait finalement rester à Naples, tandis que Romelu Lukaku se dirige vers un départ

Kevin De Bruyne devrait finalement rester à Naples, tandis que Romelu Lukaku se dirige vers un départ

11:20
OFFICIEL : un Belge passé par l’Inter et le Club de Bruges s’offre un nouveau défi surprenant à l’étranger

OFFICIEL : un Belge passé par l’Inter et le Club de Bruges s’offre un nouveau défi surprenant à l’étranger

11:00
Débuts catastrophiques pour Wouter Vrancken avec Hearts : le rêve de disputer la Ligue des champions s’éloigne

Débuts catastrophiques pour Wouter Vrancken avec Hearts : le rêve de disputer la Ligue des champions s’éloigne

10:00
OFFICIEL : un international anglais rejoint Chelsea pour un montant impressionnant

OFFICIEL : un international anglais rejoint Chelsea pour un montant impressionnant

09:30
Guillermo Ochoa met un terme à sa carrière de footballeur professionnel : "Je n’aurais jamais imaginé ça"

Guillermo Ochoa met un terme à sa carrière de footballeur professionnel : "Je n’aurais jamais imaginé ça"

09:00
1
"HERE WE GO" : Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables Rouges jusqu'en 2028 !

"HERE WE GO" : Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables Rouges jusqu'en 2028 !

08:24
2
Loïs Openda vers un retour en Ligue 1 ? Le Diable Rouge apprécie le projet d’un club de premier plan

Loïs Openda vers un retour en Ligue 1 ? Le Diable Rouge apprécie le projet d’un club de premier plan

08:00
Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

21:30
Absents de la liste européenne : Rik De Mil fait le ménage et pousse quatre Gantois vers la sortie

Absents de la liste européenne : Rik De Mil fait le ménage et pousse quatre Gantois vers la sortie

07:30
Toujours le feu sacré à 37 ans : lui aussi formé à Anderlecht, le cousin de Nathan Ngoy signe en P1 hennuyère

Toujours le feu sacré à 37 ans : lui aussi formé à Anderlecht, le cousin de Nathan Ngoy signe en P1 hennuyère

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Ferraro - Descotte - Appiah

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Ferraro - Descotte - Appiah

23:30
OFFICIEL : un ancien joueur de Charleroi rejoint un club de D1A

OFFICIEL : un ancien joueur de Charleroi rejoint un club de D1A

23:30
C'est signé : un départ dans le secteur offensif à Charleroi

C'est signé : un départ dans le secteur offensif à Charleroi

22:55
Un restau annulé qui coûte cher, Witsel presque adjoint : les langues se délient sur Rudi Garcia

Un restau annulé qui coûte cher, Witsel presque adjoint : les langues se délient sur Rudi Garcia

22:30
1
Officiel : libéré par le Standard, Teddy Teuma a retrouvé un club dans une destination inattendue

Officiel : libéré par le Standard, Teddy Teuma a retrouvé un club dans une destination inattendue

22:02
Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

19:30
La FIFA n'a pas pu s'empêcher : le prochain Mondial à cheval sur six pays

La FIFA n'a pas pu s'empêcher : le prochain Mondial à cheval sur six pays

21:00
Quatre Espagnols mais combien de Belges ? Voici notre onze type de la Coupe du Monde

Quatre Espagnols mais combien de Belges ? Voici notre onze type de la Coupe du Monde

20:30
Officiel : un Belge du bout du monde revient aider le Patro dans sa quête de la D1A

Officiel : un Belge du bout du monde revient aider le Patro dans sa quête de la D1A

20:00
Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

19:00
Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

18:30
Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

21/07

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Second tour
Hammarby Hammarby 23/07 Anderlecht Anderlecht
Besiktas Besiktas 23/07 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sankt Gallen Sankt Gallen 23/07 SL Benfica SL Benfica
Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL 23/07 Hradec Králové Hradec Králové
Anderlecht Anderlecht 30/07 Hammarby Hammarby
FC Midtjylland FC Midtjylland 30/07 Besiktas Besiktas
Hradec Králové Hradec Králové 30/07 Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL
SL Benfica SL Benfica 30/07 Sankt Gallen Sankt Gallen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved