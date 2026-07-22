Voilà le remplaçant d'Arthur Piedfort à Westerlo, qui restera actif dans ce mercato

Le KVC Westerlo a perdu Arthur Piedfort en début de mercato, l'international Espoirs ayant rejoint l'AJ Auxerre de Will Still. Son remplaçant est connu : il s'agit d'Ibrahim Fofana, qui arrive en provenance d'Amiens.

Un international espoirs en remplace un autre : alors que l'international U21 belge Arthur Piedfort a rejoint l'AJ Auxerre cet été, c'est un international U21 ivoirien, Ibrahim Fofana (22 ans), qui aura la lourde tâche de le remplacer. Son arrivée a été officialisée par le KVC Westerlo, en provenance de l'Amiens SC.

Fofana a signé chez les Campinois jusqu'en 2030, pour un montant qui n'a pas été dévoilé. Sa valeur marchande est cependant estimée par Transfermarkt à 3 millions d'euros. Arthur Piedfort, lui, a rapporté environ 5 millions d'euros à Westerlo.

Ibrahim Fofana a effectué sa post-formation à l'Amiens SC à partir de 2022, et a disputé 57 matchs de Ligue 2 pour le club picard. Il aura fort à faire pour remplacer Piedfort, qui s'était imposé comme l'un des milieux de terrain les plus en vue et les plus polyvalents de Jupiler Pro League la saison passée.

Norman Bassette toujours en approche au Kuipje

Le KVC Westerlo, qui a perdu plusieurs cadres cet été, sera encore actif sur le marché. Ainsi, l'arrivée du Diable Rouge Norman Bassette (ex-Malines) en provenance de Coventry City est en passe d'être finalisée. Il remplacera Nacho Ferri, qui a signé en faveur de Feyenoord.



La veille de l'arrivée de Fofana, le club campinois avait annoncé celle du défenseur latéral Fabio Ferraro, qui arrive du FCV Dender. Il s'est engagé pour trois saisons au Kuipje.