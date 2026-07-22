Loïs Openda vers un retour en Ligue 1 ? Le Diable Rouge apprécie le projet d’un club de premier plan

Loïs Openda serait favorable à une signature à l'Olympique Lyonnais cet été, rapporte Foot Mercato. Il apprécierait particulièrement le projet des Gones. Après une saison cauchemardesque à Turin, le Diable Rouge cherche un nouveau point de chute.

L'OL est actuellement à la recherche d'un nouveau numéro neuf suite au départ d'Endrick. Le club français veut recruter un buteur pour épauler le jeune joueur de 18 ans formé à Lyon, Rémi Himbert. Loïs Openda pourrait alors être une solution.

L'avant-centre, qui sort d'une saison difficile en Italie, pourrait rebondir dans le championnat français. Le Liégeois connaît d'autant plus assez bien la Ligue 1 pour y avoir évolué avec le RC Lens lors de la saison 2022-2023.

La Juventus préférerait qu'il rejoigne l'Angleterre

Convaincre la Juventus de le laisser partir à l'OL ne sera cependant pas une mince affaire. Le joueur a clairement la volonté de rejoindre l'équipe de Ligue 1, mais la Juventus préférerait qu'il signe en Angleterre pour des raisons financières. La formation italienne espère qu'une équipe de Premier League déboursera l'argent nécessaire pour payer l'intégralité de l'important salaire de Loïs Openda en cas de prêt. Un transfert définitif est également espéré par les dirigeants turinois.

Le Diable Rouge avait également été cité récemment du côté de son ancien club, le RC Lens, mais c'est précisément cet aspect financier qui bloquerait le dossier. Les Lensois ne peuvent pas s'aligner sur une telle masse salariale.

Un énorme salaire

Encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec la Juventus, Loïs Openda touche pas moins de 616 000 euros par mois, selon Foot Mercato. Une somme évidemment gigantesque pour un club comme le RC Lens. La valeur marchande du joueur est quant à elle estimée à 25 millions d'euros. La Juventus a déboursé pas moins de 42,75 millions d'euros pour le recruter.





En Angleterre, c'est le club de Coventry City qui est cité. Reste à voir si l'intérêt de la formation fraîchement promue en Premier League se concrétisera.

Un exercice 2025/2026 cauchemardesque pour Loïs Openda

La saison dernière, Loïs Openda a pris part à un total de 34 matchs toutes compétitions confondues avec la Juventus. Le Diable Rouge n'a cependant inscrit que deux buts et a souvent disputé des bouts de matchs. Cet exercice décevant lui a carrément coûté sa place à la Coupe du monde 2026. Un choix fort de Rudi Garcia, qui a certainement dû décevoir le joueur, mais qu'il a dû accepter. Désormais, il espère alors réaliser une bonne saison après cette saison 2025/2026 cauchemardesque.

Pour cela, un départ de la Juventus en prêt ou sous la forme d'un transfert direct semble être la meilleure solution. Il serait très difficile pour lui de s'imposer dans le club turinois désormais. Depuis le 1er juillet 2026, il a officiellement été transféré à la Juventus suite à la fin de son prêt en provenance du RB Leipzig. Une clause d'achat a rendu le transfert obligatoire pour la formation italienne, qui aurait évidemment préféré qu'il ne soit pas transféré après une telle saison.