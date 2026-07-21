Un restau annulé qui coûte cher, Witsel presque adjoint : les langues se délient sur Rudi Garcia

Malgré une Coupe du monde réussie et des objectifs atteints, l'Union Belge a décidé de ne pas prolonger le contrat de Rudi Garcia. Une fin de collaboration qui semble arranger les deux parties après quelques moments de crispation.

La sortie de Thibaut Courtois alors que le principal intéressé avait signifié qu'il était encore en mesure de rester dans son but avait exposé au grand jour quelques divergences. Sortir un joueur qui n'est plus à 100% s'entend évidemment, mais le staff médical s'est tout de même étonné de ne pas avoir été consulté.

Des échos ceux qui rejoignent ceux de Peter Vandenbempt. Le suiveur des Diables pour Sporza écrit que "la relation entre Garcia certaines personnes au sein de la Fédération était sous haute tension. Des échos négatifs ont circulé sur la manière dont il traitait certains collaborateurs".

Une garde rapprochée mais des doutes grandissant en dehors

Il travaillait en outre très étroitement avec quelques joueurs de la sélection, ce qui a parfois fait se froncer des sourcils. "Il communiquait aussi à peine encore avec les autres membres du staff en dehors de ses proches. Et d’accord, échanger avec un joueur expérimenté ne fait pas de mal, mais certains avaient l’impression qu'Axel Witsel était devenu une sorte d’assistant".

Et ce n’était pas tout. Dans le fonctionnement quotidien aussi, certaines situations auraient suscité l’étonnement au sein du groupe. "Les joueurs étaient parfois surpris par certaines choses. Il arrivait souvent qu’un entraînement soit déplacé. Et Garcia a aussi annulé au dernier moment une sortie au restaurant. Cela a coûté des milliers d’euros à la Fédération".



Le départ de Garcia ne semble donc pas uniquement dicté par ce qui s’est passé sur le terrain. Même s’il a atteint ses objectifs et emmené la Belgique loin au Mondial, trop de doutes subsistaient autour de sa méthode et de sa position au sein de la Fédération. Une crispation devenue réciproque qui a accéléré la séparation.