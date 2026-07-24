"Liège, c'est ma famille" : buteur face au RFC Liège, Oumar Diouf n'oublie pas son ancienne équipe

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Liège, c'est ma famille" : buteur face au RFC Liège, Oumar Diouf n'oublie pas son ancienne équipe
Photo: Nicolas Darimont
Deviens fan de STVV! 514

Oumar Diouf a inscrit le but de la victoire en fin de match (89e, 1-0) pour Saint-Trond lors d'un match amical face au RFC Liège ce mercredi. Le buteur trudonnaire n'a pas célébré et s'est excusé auprès de ses anciens supporters, qui l'applaudissaient. Il s'est exprimé après le match.

Le joueur était évidemment satisfait après la rencontre : "Oui, je suis content parce qu'on a gagné. Mais Liège, c'est ma famille. Je les adore beaucoup. Ça fait plaisir de revenir jouer ici, au stade Edmond-Leburton. L'année passée, j'ai aussi joué ici. J'ai fait mes débuts ici avec Liège, donc ça va."

Oumar Diouf est heureux à Saint-Trond

Arrivé à Saint-Trond cet hiver après avoir passé une demi-saison au RFC Liège, le Sénégalais est désormais bien installé dans la formation limbourgeoise : "Oui, je me sens bien à Saint-Trond, comme tout le monde. Actuellement, on est en préparation, donc ce qui est important, c'est de bien préparer le championnat."

Le RFC Liège a récemment transféré plusieurs joueurs vers Saint-Trond. Comment le joueur explique-t-il cela ? "Je ne sais pas. En tout cas, je vois qu'on a une bonne relation. C'est pour ça que tout se passe bien entre Liège et Saint-Trond. Il n'y a pas vraiment de différence, tout le monde s'entend bien."

Un but anecdotique selon Oumar Diouf 

Oumar Diouf n'accorde pas beaucoup d'importance à ce but inscrit face à ses anciennes couleurs. "Ah non, c'est déjà oublié", a-t-il répondu au micro de Grooten Media Impact. "On est en pleine préparation et on se concentre sur le championnat. Je pense que c'est le plus important. Ce n'était qu'un match amical. C'est bien de marquer, ça donne de la confiance, mais le plus important, c'est le championnat."

Le championnat démarrera le 8 juin prochain pour Saint-Trond. Les Trudonnaires accueilleront à domicile Lommel, formation fraîchement promue dans l'élite du football belge. Durant le mois d'août, les Canaris affronteront ensuite le Cercle de Bruges le 14 et l'Antwerp le 30.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Oumar Diouf

Plus de news

"Je me sens vraiment en pleine forme" : malgré son transfert avorté à l'Inter, Anan Khalaili reste optimiste

"Je me sens vraiment en pleine forme" : malgré son transfert avorté à l'Inter, Anan Khalaili reste optimiste

12:30
"Beaucoup d'informations sont inexactes" : au cœur d'une polémique à Wolverhampton, Tolu Arokodare réagit

"Beaucoup d'informations sont inexactes" : au cœur d'une polémique à Wolverhampton, Tolu Arokodare réagit

12:00
Gros coup dur pour le KRC Genk : un défenseur absent plusieurs mois

Gros coup dur pour le KRC Genk : un défenseur absent plusieurs mois

11:00
Burnley ne chipe pas seulement Nicky Hayen à Genk : un autre visage connu au club le suit

Burnley ne chipe pas seulement Nicky Hayen à Genk : un autre visage connu au club le suit

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/07: Vermeeren - Klopp

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/07: Vermeeren - Klopp

09:30
Un cadre du FC Barcelone sera absent plusieurs semaines et pointe du doigt le staff médical de sa sélection

Un cadre du FC Barcelone sera absent plusieurs semaines et pointe du doigt le staff médical de sa sélection

10:00
Arthur Vermeeren vers un nouveau départ du RB Leipzig cet été ?

Arthur Vermeeren vers un nouveau départ du RB Leipzig cet été ?

09:30
"Burgess apporte beaucoup plus de leadership" : Rik De Mil déjà séduit par sa nouvelle recrue

"Burgess apporte beaucoup plus de leadership" : Rik De Mil déjà séduit par sa nouvelle recrue

09:00
OFFICIEL : une pépite hongroise débarque en Pro League

OFFICIEL : une pépite hongroise débarque en Pro League

08:00
"Ce n'était pas évident" : Nathan Saliba aurait-il vraiment dû être exclu ? L'avis de Vítor Bruno

"Ce n'était pas évident" : Nathan Saliba aurait-il vraiment dû être exclu ? L'avis de Vítor Bruno

08:30
1
C'est signé : Jürgen Klopp va officiellement devenir le nouveau sélectionneur de l’Allemagne

C'est signé : Jürgen Klopp va officiellement devenir le nouveau sélectionneur de l’Allemagne

08:26
Des matches truqués à la Coupe du monde ? Sept signalements mettent la FIFA sous pression

Des matches truqués à la Coupe du monde ? Sept signalements mettent la FIFA sous pression

07:30
Adriano Bertaccini n'entre plus dans les plans d'Anderlecht : un départ est envisagé

Adriano Bertaccini n'entre plus dans les plans d'Anderlecht : un départ est envisagé

07:00
Mark Van Bommel veut éteindre la polémique : un premier geste qui le distingue de Rudi Garcia

Mark Van Bommel veut éteindre la polémique : un premier geste qui le distingue de Rudi Garcia

06:30
Un international tchèque dans le viseur d'Anderlecht : un renfort de choix pour les Mauves ?

Un international tchèque dans le viseur d'Anderlecht : un renfort de choix pour les Mauves ?

23:59
Mika Godts montre la voie : l'Ajax se rapproche du troisième tour de Conference League

Mika Godts montre la voie : l'Ajax se rapproche du troisième tour de Conference League

23:37
La Gantoise accrochée par le LNZ Cherkasy : Rik De Mil devra trouver la bonne formule à domicile

La Gantoise accrochée par le LNZ Cherkasy : Rik De Mil devra trouver la bonne formule à domicile

23:08
Triste nouvelle pour le Standard de Liège : George Blay est décédé à 45 ans

Triste nouvelle pour le Standard de Liège : George Blay est décédé à 45 ans

22:00
LIVE : Anderlecht craque et encaisse en toute fin de match ! (1-1) Live

LIVE : Anderlecht craque et encaisse en toute fin de match ! (1-1)

20:50
OFFICIEL : Un club de Pro League boucle une vente à plusieurs millions d'euros

OFFICIEL : Un club de Pro League boucle une vente à plusieurs millions d'euros

21:30
Konstantinos Karetsas devra patienter : le KRC Genk refuse une grosse offre

Konstantinos Karetsas devra patienter : le KRC Genk refuse une grosse offre

21:02
Réduit à 10, un Anderlecht très encourageant craque à Hammarby mais garde toutes les cartes en main

Réduit à 10, un Anderlecht très encourageant craque à Hammarby mais garde toutes les cartes en main

20:56
Naples n'a pas apprécié les déclarations de Kevin De Bruyne : la direction a tranché sur son avenir

Naples n'a pas apprécié les déclarations de Kevin De Bruyne : la direction a tranché sur son avenir

20:30
Un autre départ à Bruges ? Un club de Pro League veut en profiter

Un autre départ à Bruges ? Un club de Pro League veut en profiter

19:30
Le futur staff des Diables Rouges se dessine : Mark Van Bommel réserve quelques surprises

Le futur staff des Diables Rouges se dessine : Mark Van Bommel réserve quelques surprises

20:00
2
De champion invaincu à candidat à la relégation ? L'euphorie fait place au doute à Beveren

De champion invaincu à candidat à la relégation ? L'euphorie fait place au doute à Beveren

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/07: Boets - Openda - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/07: Boets - Openda - Tzolis

17:20
0 minute avec les A, 10 millions d'euros : pourquoi Jesse Bisiwu rapporte-t-il autant au Club de Bruges ?

0 minute avec les A, 10 millions d'euros : pourquoi Jesse Bisiwu rapporte-t-il autant au Club de Bruges ?

18:00
En attendant le départ de Kjell Scherpen, l'Union s'offre un quatrième gardien

En attendant le départ de Kjell Scherpen, l'Union s'offre un quatrième gardien

17:20
De retour de prêt et de blessure, un espoir du Standard prolonge son contrat

De retour de prêt et de blessure, un espoir du Standard prolonge son contrat

16:40
C'est fait : Loïs Openda va jouer son dernier match à Sclessin avant de quitter la Juventus

C'est fait : Loïs Openda va jouer son dernier match à Sclessin avant de quitter la Juventus

16:10
"N'attendez pas de magie, il ne vaut pas cinq millions" : les premiers doutes autour d'une recrue d'Anderlecht

"N'attendez pas de magie, il ne vaut pas cinq millions" : les premiers doutes autour d'une recrue d'Anderlecht

15:30
2
Une bonne nouvelle pour Anan Khalaili après la douche froide de l'Inter Milan

Une bonne nouvelle pour Anan Khalaili après la douche froide de l'Inter Milan

15:00
Officiel : Tzolis quitte Bruges pour devenir le transfert record du football belge

Officiel : Tzolis quitte Bruges pour devenir le transfert record du football belge

14:25
Gand n'a, déjà, pas le droit à l'erreur ce jeudi : "Nous avons recruté un Christian Burgess pour l'Europe"

Gand n'a, déjà, pas le droit à l'erreur ce jeudi : "Nous avons recruté un Christian Burgess pour l'Europe"

14:00
C'est officiel : Genk réalise le plus gros transfert entrant de son histoire

C'est officiel : Genk réalise le plus gros transfert entrant de son histoire

13:09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved