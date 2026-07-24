"Liège, c'est ma famille" : buteur face au RFC Liège, Oumar Diouf n'oublie pas son ancienne équipe

Oumar Diouf a inscrit le but de la victoire en fin de match (89e, 1-0) pour Saint-Trond lors d'un match amical face au RFC Liège ce mercredi. Le buteur trudonnaire n'a pas célébré et s'est excusé auprès de ses anciens supporters, qui l'applaudissaient. Il s'est exprimé après le match.

Le joueur était évidemment satisfait après la rencontre : "Oui, je suis content parce qu'on a gagné. Mais Liège, c'est ma famille. Je les adore beaucoup. Ça fait plaisir de revenir jouer ici, au stade Edmond-Leburton. L'année passée, j'ai aussi joué ici. J'ai fait mes débuts ici avec Liège, donc ça va."

Oumar Diouf est heureux à Saint-Trond

Arrivé à Saint-Trond cet hiver après avoir passé une demi-saison au RFC Liège, le Sénégalais est désormais bien installé dans la formation limbourgeoise : "Oui, je me sens bien à Saint-Trond, comme tout le monde. Actuellement, on est en préparation, donc ce qui est important, c'est de bien préparer le championnat."

Le RFC Liège a récemment transféré plusieurs joueurs vers Saint-Trond. Comment le joueur explique-t-il cela ? "Je ne sais pas. En tout cas, je vois qu'on a une bonne relation. C'est pour ça que tout se passe bien entre Liège et Saint-Trond. Il n'y a pas vraiment de différence, tout le monde s'entend bien."

Un but anecdotique selon Oumar Diouf

Oumar Diouf n'accorde pas beaucoup d'importance à ce but inscrit face à ses anciennes couleurs. "Ah non, c'est déjà oublié", a-t-il répondu au micro de Grooten Media Impact. "On est en pleine préparation et on se concentre sur le championnat. Je pense que c'est le plus important. Ce n'était qu'un match amical. C'est bien de marquer, ça donne de la confiance, mais le plus important, c'est le championnat."

Le championnat démarrera le 8 juin prochain pour Saint-Trond. Les Trudonnaires accueilleront à domicile Lommel, formation fraîchement promue dans l'élite du football belge. Durant le mois d'août, les Canaris affronteront ensuite le Cercle de Bruges le 14 et l'Antwerp le 30.



