Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges et l'Union dominent le football belge depuis au moins trois ans. Mieux armés que leurs concurrents, les deux clubs pourraient encore se disputer le titre cette saison.

Depuis trois saisons et un peu plus, le suspense change de forme mais pas de visage. Le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise se partagent les deux premières places comme s'ils avaient installé une barrière entre eux et le reste du championnat. En 2024, Bruges avait terminé devant l'Union. Un an plus tard, les Bruxellois avaient pris leur revanche. La saison dernière, les Blauw en Zwart ont récupéré leur couronne devant leur rival. Trois championnats, trois duels entre les mêmes équipes. À force, la question se pose : la Pro League est-elle en train de devenir une course réservée à deux clubs ?

Que dire des autres clubs de Pro League ?

Le plus inquiétant pour leurs adversaires, c'est que personne n'est actuellement armé pour briser ce duo sur toute une saison. Anderlecht est en reconstruction et doit retrouver la stabilité pour jouer le titre. Genk peut faire mal et se mêler à la lutte, mais franchir la dernière marche est une autre histoire. L'Antwerp paie sa situation financière compliquée qui l'oblige à se séparer de joueurs importants. La Gantoise manque de régularité et le Standard de Liège revient de trop loin pour penser au titre. Saint-Trond a créé la surprise en terminant troisième la saison dernière, mais tenir tête aux deux locomotives pendant dix mois demande autre chose qu'une belle dynamique.

Deux façons de faire qui fonctionnent

Bruges a une arme que peu de clubs belges peuvent lui envier : sa puissance sur le marché des transferts. Les départs de Christos Tzolis, Aleksandar Stanković, Raphael Onyedika ou Zaid Romero ont permis de faire grimper les ventes à 79,5 millions d'euros. Malgré ces départs, le Club continue d'investir pour rester compétitif. Jan Virgili est arrivé pour 12 millions, Freddie Potts pour 10 millions, Andrej Vasovic pour 7,45 millions et Han-beom Lee pour 7 millions. Cheveyo Tsawa complète ce recrutement ambitieux et Yann Sommer apporte son immense expérience dans les cages. Bruges vend cher, puis utilise une partie de cet argent pour préparer la suite.

L'Union travaille avec une caisse moins remplie, mais sa force se trouve ailleurs. Depuis plusieurs années, le club bruxellois maîtrise l'art de remplacer des joueurs sans casser son équipe. Cet été, son recrutement ressemble plus à une recherche de profils précis qu'à une collection de noms. L'Union a dépensé pour Ondrej Kricfalusi, Relebohile Mofokeng et Darius Olaru. Ilan Hurtevent a aussi rejoint le club, tout comme Hervé Koffi, prêté par Lens. Le départ de Kjell Scherpen obligeait l'Union à trouver une nouvelle solution dans les cages. C'est l'une des forces de l'Union, le club arrive souvent à remplacer ses joueurs importants sans perdre en qualité.

Comme La Liga ?


La comparaison avec la Liga serait excessive si l'on mettait Bruges et l'Union au niveau du Real Madrid et du Barça. Mais le mécanisme commence à y ressembler. Deux clubs reviennent année après année pendant que les autres cherchent la bonne formule pour les suivre. Bruges a les moyens de corriger rapidement ses erreurs et l'Union compense avec une politique sportive devenue efficace. Pendant ce temps, leurs principaux rivaux doivent régler leurs propres problèmes avant de penser à les dépasser.

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