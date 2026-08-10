Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

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L’AC Milan s’intéresse à Zakaria El Ouahdi pour renforcer son flanc droit. Il pourrait quitter le club pour un montant compris entre 13 et 15 millions d’euros. Le latéral du KRC Genk pourrait ainsi franchir un cap.

Selon Sky Sport, Zakaria El Ouahdi fait partie des candidats pour renforcer le flanc droit de l'AC Milan. Le club italen voit en le défenseur de 24 ans un potentiel remplaçant de Zachary Athekame, qui se dirige vers un prêt à l’Olympique Lyonnais. L’intérêt n’en est pour l’instant qu’à un stade exploratoire, mais la perspective est particulièrement séduisante pour Zakaria El Ouahdi.

Genk connaît les ambitions de Zakaria El Ouahdi

À Genk, les dirigeants sont conscients depuis un certain temps des envies de départ de leur latéral droit. La saison dernière déjà, Zakaria El Ouahdi avait fait savoir qu’il souhaitait franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Aucun transfert ne s’était finalement concrétisé et il était donc resté à la Cegeka Arena.

Cela ne signifie toutefois pas que ses ambitions ont disparu. Au cours des dernières années, Zakaria El Ouahdi s’est imposé comme un titulaire régulier à Genk et est également devenu international marocain.

Genk ne compte d’ailleurs pas le laisser partir facilement. Le club limbourgeois réclamerait entre 13 et 15 millions d’euros. Zakaria El Ouahdi est encore sous contrat jusqu’à l’été 2028, ce qui place Genk en position de force dans les négociations.

Le moment idéal pour franchir un cap ?


Pour le joueur, un transfert à l’AC Milan représenterait évidemment un énorme pas en avant dans sa carrière. Les Rossoneri recherchent un nouveau latéral droit et apprécient les qualités offensives ainsi que les capacités physiques de Zakaria El Ouahdi.

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