Lyon se qualifie pour les barrages de Ligue des champions : soirée réussie pour Lois Openda et Malick Fofana

Lyon a décroché son ticket pour les barrages de la Ligue des champions. Openda a joué un rôle important dans la qualification et Fofana a retrouvé sa place de titulaire.

Malick Fofana attendait ce moment depuis longtemps. Face au Sparta Prague, l'ailier belge a retrouvé sa place de titulaire avec Lyon pour la première fois depuis le 26 octobre 2025. Un retour important dans un match où l'OL n'avait pas le droit à l'erreur après sa défaite 2-1 en République tchèque. Paulo Fonseca a décidé de faire confiance au Diable Rouge sur le côté gauche, avec Ernest Nuamah sur l'autre aile et Loïs Openda en pointe.

Malick Fofana retrouve ses sensations

Fofana n'a pas marqué, mais il a beaucoup tenté. Sa vitesse a posé des problèmes à la défense du Sparta et il s'est procuré deux belles occasions en première période. À chaque fois, le gardien Surovcik l'a empêché de trouver le chemin des filets. Lyon avait ouvert le score grâce à Nuamah à la 20e minute. Quelques minutes plus tard, un autre Belge allait jouer un rôle important dans la rencontre : Openda.

Lois Openda a provoqué le carton rouge de l'adversaire

Arrivé cet été en prêt de la Juventus après une saison très compliquée à Turin, l'attaquant cherche à retrouver ses meilleures sensations. Il n'a pas marqué ce mardi, mais il a provoqué l'action qui a changé le match. À la 34e minute, Openda est parti vers le but et a été accroché par Sevinsky, dernier défenseur. Carton rouge direct pour le joueur du Sparta. À onze contre dix pendant près d'une heure, Lyon se retrouvait dans une position idéale pour aller chercher sa qualification. Openda a continué à travailler devant et aurait pu inscrire son but en fin de rencontre, mais Surovcik s'est interposé.

Julien Duranville est monté en fin de match

Il a fallu attendre la seconde période pour voir Lyon mettre son adversaire à distance. Après une barre de Tyler Morton, Ainsley Maitland-Niles a inscrit le 2-0 à la 66e minute. Morton s'est chargé du troisième sept minutes plus tard avec une frappe qui n'a laissé aucune chance au gardien. La soirée était pratiquement terminée. Fonseca en a profité pour donner quelques minutes à Julien Duranville. Le troisième Diable Rouge de l'effectif lyonnais est monté à la 85e minute et a participé aux derniers instants du match.

Lyon s'impose 3-0 et efface la défaite du match aller. Les Gones poursuivent leur route vers la Ligue des champions et devront passer un dernier obstacle : Fenerbahçe. Pour les trois Belges, cette qualification arrive à un moment intéressant. Fofana a débuté un match. Openda n'a pas marqué, mais il a provoqué l'expulsion de Sevinsky. Duranville est entré pour les dernières minutes.





Deux matchs contre Romelu Lukaku ?

Lyon peut se tourner vers Fenerbahçe, dernier obstacle avant la phase de ligue de la Ligue des champions. Si son transfert en Turquie se confirme et qu'il est apte à jouer, Romelu Lukaku pourrait retrouver Openda, Fofana et Duranville lors de ces barrages.