La bagarre qui coûte cher : trois cadres de l'Union d'ores et déjà suspendus pour le début de l'Europa League

L'après-match a été agitée du côté de l'Aspmyra Stadion. Les explications ont été tendues entre les deux équipes au milieu du terrain. Deux cartes rouges supplémentaires ont été dégainées. Ce qui ne rendra pas service à l'Union pour son début de campagne en Europa League.

Après 120 minutes à ramer face au vent dans la tempête de Bodø pour finalement repartir les mains vides, les nerfs étaient à vif dans le camp unioniste. Au coup de sifflet final, une mêlée générale s'est rapidement formé au milieu du terrain.

Kevin Mac Allister était l'un des plus remontés. Mais l'Argentin a été (difficilement) retenu par Vic Chambaere et a donc échappé au pire : il voulait visiblement en découdre avec les Norvégiens.

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Plusieurs de ses coéquipiers ont par contre pris part à la bagarre. Raul Florucz et Adem Zorgane ont ainsi vu rouge quelques secondes après la fin de la rencontre pour leur altercation avec des joueurs de Bodø.

L'Union sans Van de Perre, Zorgane et Florucz pour débuter l'Europa League

Le règlement de l'UEFA est très clair : le point e de l'article 15 prévoit trois matchs de suspension pour ce genre de cas. Les deux hommes manqueront donc près de la moitié de la phase de ligue de l'Europa League, qui comprend huit rencontres. Un fameux prix à payer pour quelques instants d'égarement. Mais le règlement était connu de tous.

A cela s'ajoute l'exclusion de Kamiel Van de Perre peu avant les prolongations. Le Diablotin a été victime de l'élargissement de fonction du VAR, qui a poussé l'arbitre à lui attribuer sa deuxième carte rouge. Van de Perre purgera quant à lui une rencontre de suspension, il ne sera donc pas là lors du premier match.



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Un coup dur supplémentaire pour l'Union, qui devra donc également faire sans son duo Van de Perre - Zorgane au milieu de terrain pour son premier match.