🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Leandro Trossard a vécu hier sa première titularisation avec Besiktas. Les supporters turcs ont dû attendre un peu plus longtemps que prévu mais ont enfin pu accueillir leur nouvel ailier comme il se doit.

Après le grand tournoi où il aura paradoxalement le plus convaincu avec les Diables Rouges, Leandro Trossard a quitté Arsenal. Dès son retour de ses vacances post-Mondial, le Limbourgeois espérait être mobilisé avec Besiktas, qui est sur le pont depuis le deuxième tour préliminaire de l'Europa League.

Le Diable Rouge était attendu pour le match aller de la double confrontation contre les Tchèques de Hradec Kralove, mais il n'était finalement pas de la partie. N'ayant pas encore obtenu sa licence, il ne pouvait pas être inscrit sur la liste UEFA.

Des débuts attendus

Ce contretemps avait même suscité des doutes quant au transfert lui-même parmi les supporters. Le président Serdal Adali avait même dû prendre la parole. "L’inscription de Leandro Trossard est parfaitement régulière ! Tout a été réglé hier soir. Nous attendons les documents officiels d’Angleterre. Il ne jouera pas le premier match, mais nous espérons qu’il sera prêt pour le second".

Il a été entendu : Trossard a effectué ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs jeudi derniers, rentrant au jeu dans la dernière demi-heure à l'occasion de la qualification pour les barrages (Besiktas y jouera contre les Lituaniens du Kauno Žalgiris).

Leandro Trossard déjà très populaire

Hier, Trossard a goûté à sa première titularisation à l'occasion de la première journée de championnat turc. L'attaquant de 31 ans a disputé 62 minutes contre Eyüpspor (victoire 1-0). Il ne s'y est pas montré décisif et a même écopé d'une carte jaune, mais a tout de même déjà pas mal tenté depuis son flanc gauche, apportant sa dose de créativité habituelle à son équipe.

Après avoir chauffé son nouveau public avant la rencontre, Leandro Trossard a été très applaudi à chacune de ses touches de balle. Le début d'une connexion comme Dries Mertens avait pu s'en targuer au Galatasaray ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Besiktas
Eyüpspor
Leandro Trossard

Plus de news

Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

09:30
🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

09:00
Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

08:30
Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

07:40
Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

08:00
Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

07:20
Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

07:00
2
C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains : "Un premier match est toujours difficile" Interview

C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains : "Un premier match est toujours difficile"

06:20
Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

06:40
Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football" Interview

Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football"

06:00
1
Encore des regrets pour le Standard : "Après mon deuxième but, je pensais que le match était fini" Interview

Encore des regrets pour le Standard : "Après mon deuxième but, je pensais que le match était fini"

23:15
Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

23:30
2
Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

23:00
Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines Analyse

Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines

22:20
Coupe de Belgique : un sans-faute pour les clubs de D1 FFA au quatrième tour

Coupe de Belgique : un sans-faute pour les clubs de D1 FFA au quatrième tour

22:40
Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté" Interview

Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté"

22:00
LIVE : Boukamir ouvre le score d'une belle frappe ! (0-1) Live

LIVE : Boukamir ouvre le score d'une belle frappe ! (0-1)

20:38
Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

21:09
🎥 Community Shield : le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League s'illustre, Doku déçoit

🎥 Community Shield : le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League s'illustre, Doku déçoit

21:30
🎥 Les débuts rêvés de Jesse Biwisu au Barça : un doublé sur des assists de champions du monde

🎥 Les débuts rêvés de Jesse Biwisu au Barça : un doublé sur des assists de champions du monde

21:15
Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

20:36
Un latéral gauche de Malines pourrait rejoindre Zeno Debast au Sporting

Un latéral gauche de Malines pourrait rejoindre Zeno Debast au Sporting

21:00
"Le sentiment d'avoir donné le match" : les mots forts d'Edward Still après la défaite de la RAAL

"Le sentiment d'avoir donné le match" : les mots forts d'Edward Still après la défaite de la RAAL

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Süper Lig

 Journée 1
Galatasaray Galatasaray 2-2 Corum Belediyespor Corum Belediyespor
Kasimpasa Kasimpasa 1-1 Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor Konyaspor 0-1 Rizespor Rizespor
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 1-1 Alanyaspor Alanyaspor
Genclerbirligi Genclerbirligi 2-1 Fenerbahce Fenerbahce
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 2-0 Kocaelispor Kocaelispor
Amedspor Amedspor 3-0 Erzurum BB Erzurum BB
Besiktas Besiktas 1-0 Eyüpspor Eyüpspor
Samsunspor Samsunspor 20:30 Göztepe Göztepe

Dernières réactions

titof161 titof161 a propos de Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ? BCerf BCerf a propos de Le coup de la panne à Beveren : voici les cotes des joueurs d'Anderlecht Pogi Pogi a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." Pogi Pogi a propos de Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Vitor Bruno : Anderlecht piégé à Beveren QuickPick QuickPick a propos de Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille Eric Stevens Eric Stevens a propos de La course au titre est-elle déjà jouée ? Hein Vanhaezebrouck pointe un élément important Pogi Pogi a propos de Anderlecht attendu de pied ferme par deux de ses anciens : "Je veux aussi marquer en D1A" Union 60 Union 60 a propos de "Quand la proposition est arrivée..." : déjà décisif à l'Union, Hervé Koffi raconte son retour en Pro League Pogi Pogi a propos de L'Union augmente son offre et veut faire d'un Belge le successeur d'Anan Khalaili Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved