🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

Leandro Trossard a vécu hier sa première titularisation avec Besiktas. Les supporters turcs ont dû attendre un peu plus longtemps que prévu mais ont enfin pu accueillir leur nouvel ailier comme il se doit.

Après le grand tournoi où il aura paradoxalement le plus convaincu avec les Diables Rouges, Leandro Trossard a quitté Arsenal. Dès son retour de ses vacances post-Mondial, le Limbourgeois espérait être mobilisé avec Besiktas, qui est sur le pont depuis le deuxième tour préliminaire de l'Europa League.

Le Diable Rouge était attendu pour le match aller de la double confrontation contre les Tchèques de Hradec Kralove, mais il n'était finalement pas de la partie. N'ayant pas encore obtenu sa licence, il ne pouvait pas être inscrit sur la liste UEFA.

Des débuts attendus

Ce contretemps avait même suscité des doutes quant au transfert lui-même parmi les supporters. Le président Serdal Adali avait même dû prendre la parole. "L’inscription de Leandro Trossard est parfaitement régulière ! Tout a été réglé hier soir. Nous attendons les documents officiels d’Angleterre. Il ne jouera pas le premier match, mais nous espérons qu’il sera prêt pour le second".

Il a été entendu : Trossard a effectué ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs jeudi derniers, rentrant au jeu dans la dernière demi-heure à l'occasion de la qualification pour les barrages (Besiktas y jouera contre les Lituaniens du Kauno Žalgiris).

Leandro Trossard déjà très populaire

Hier, Trossard a goûté à sa première titularisation à l'occasion de la première journée de championnat turc. L'attaquant de 31 ans a disputé 62 minutes contre Eyüpspor (victoire 1-0). Il ne s'y est pas montré décisif et a même écopé d'une carte jaune, mais a tout de même déjà pas mal tenté depuis son flanc gauche, apportant sa dose de créativité habituelle à son équipe.





Après avoir chauffé son nouveau public avant la rencontre, Leandro Trossard a été très applaudi à chacune de ses touches de balle. Le début d'une connexion comme Dries Mertens avait pu s'en targuer au Galatasaray ?