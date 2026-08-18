Les conséquences de la Coupe du Monde : Jeremy Doku va manquer le début de saison

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les conséquences de la Coupe du Monde : Jeremy Doku va manquer le début de saison
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Après une Coupe du Monde 2026 très compliquée, qu'il aurait en réalité disputé avec une blessure à la cheville, Jeremy Doku subit désormais le contrecoup. Il sera absent une dizaine de jours avec Manchester City, et manquera le début de saison des Skyblue.

Selon les informations du quotidien flamand Het Nieuwsblad, Jeremy Doku devrait manquer quelques semaines de compétition, et manquera donc le début du championnat de Premier League. Présent ce dimanche lors du Community Shield face à Arsenal, match qui marque le début de la saison anglaise et oppose le vainqueur de la FA Cup au champion, Doku a subi une nouvelle blessure.

Une blessure qui serait la conséquence directe d'une Coupe du Monde 2026 particulièrement pénible. C'est du moins ce que pense le staff médical de Manchester City. Car Jeremy Doku aurait en réalité disputé le Mondial avec une blessure à la cheville. 

Jeremy Doku blessé : il devra prendre son temps pour revenir 

En plus de sa lourde infection respiratoire, qui a été assez mal gérée par le staff médical, comme l'a souligné Rudi Garcia dans un grand entretien accordé à Sudinfo, Jeremy Doku aurait donc été victime d'une blessure à la cheville. À son retour, il a ainsi manqué une partie de la préparation de Manchester City. 

Son match dimanche (il était titulaire) a d'ailleurs été pointé du doigt, et le Diable Rouge est sorti à la mi-temps. Une prestation qui rappelle un peu les performances de Doku à la Coupe du Monde 2026, où il était l'ombre de lui-même, que ce soit face à l'Egypte durant le match d'ouverture, ou en quart de finale contre l'Espagne. 


Cette nouvelle blessure pourrait cependant, paradoxalement, lui permettre d'enfin travailler tranquillement à son retour en forme. Car la saison à venir sera très importante pour Jeremy Doku, jeune papa mais aussi cadre des Citizens avec lesquels il reste sur une excellente saison en Premier League. 

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