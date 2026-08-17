Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto

Le deuxième penalty concédé par le Standard à Malines, au bout du bout du temps additionnel, fait couler beaucoup d'encre. Silvio Proto s'est joint au débat et ne comprend pas pourquoi le VAR a appelé l'arbitre principal pour l'inviter à se déjuger.

C'est le genre de phase qui peut influer sur la lecture d'un début de saison. Sans elle, la fin de match tremblante à Malines aurait pu n'être qu'un bémol, qu'un axe de travail après un bilan de quatre sur six. Mais avec ce penalty dans la balance, le Standard attend toujours sa première victoire de la saison après avoir joué le Cercle de Bruges et le KV.

🫨 | Le KV Mechelen obtient un second penalty dans le temps additionnel ! 🫵⌛️ #KVMSTA pic.twitter.com/hiHrZn0shj — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 16, 2026

Reste la question centrale : l'intervention de Matthieu Epolo dans les pieds d'Adeshina Ayodele était-elle bien sanctionnable d'un penalty ? En direct, Bram Van Driessche ne le pensait pas, il a d'ailleurs donné un coup de pied de but pour le Standard.

Le VAR intervient

Mais il a ensuite été appelé par Wesli De Cremer, responsable VAR, pour se déjuger après revisionnage de la phase à l'écran. Sur le plateau de 'Dans le vestiaire', Silvio Proto ne comprend cette décision.

"La première chose qu'Epolo touche, c'est le ballon. C'est vrai qu'au ralenti, on ne voit pas que le ballon est dévié. Mais il va les bras en avant pour toucher le ballon", commence l'ancien gardien d'Anderlecht.



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Silvio Proto dubitatif

Son verdict est clair : "La malchance qu'il a, c'est que l'attaquant le touche du bout du pied. Et puis qu'il se laisse tomber. Mais pour moi, il n'y a jamais penalty, Epolo touche le ballon. L'autre question qu'on aurait pu se poser, c'est si l'attaquant pouvait encore jouer le ballon. Parce que là, pour moi, il le touche du bout de l'orteil. Il ne sait plus le jouer, la balle allait sortir".

Et pourtant, le VAR a considéré la décision de ne pas accorder de penalty comme une erreur flagrante. "Le gros problème, c'est cette zone grise. Ce n'est pas vraiment une erreur flagrante de l'arbitre/ Tu ne peux pas dire qu'il se soit trompé sur ce coup-là".