Haitham Oualmam, le milieu offensif belge de 17 ans qui attire déjà les regards à l'étranger

Issu du Pôle Élite Études de Woluwé, Haitham Oualmam attire l'attention de plusieurs clubs européens. Après l'Espanyol Barcelone, le PSV et Feyenoord, c'est désormais la Real Sociedad qui s'intéresse de près au profil du jeune médian offensif belge de 17 ans qui évolue à Dender.

À seulement 17 ans, Haitham Oualmam s’impose comme l’un des jeunes profils offensifs à suivre du football belge. Le milieu offensif de Dender possède déjà une expérience intéressante et commence à attirer l’attention de plusieurs clubs européens. Né en 2009 et formé notamment au Pôle Élite de l’ACFF, Haitham Oualmam poursuit aujourd’hui sa progression au sein de la réserve du club descendu en D1B la saison dernière.

Positionné comme milieu offensif, capable d’évoluer dans l’axe mais également de se projeter plus haut sur le terrain, le jeune Belge se distingue par sa qualité technique, sa capacité à éliminer et surtout son influence dans les derniers mètres. La saison dernière, Oualmam a affiché des statistiques qui témoignent de son impact offensif : 8 buts et 12 passes décisives.

Des chiffres qui attirent l’attention lorsqu’ils sont associés à un joueur encore âgé de seulement 17 ans. Son profil ne se limite toutefois pas aux statistiques. Sa qualité de dribble, sa capacité à jouer entre les lignes, son intensité dans le pressing et sa volonté de se projeter rapidement vers le but font partie des qualités régulièrement mises en avant dans son évaluation.

Espanyol, PSV, Feyenoord… et désormais la Real Sociedad

Selon nos informations, le jeune milieu offensif a notamment été proche de rejoindre l’Espanyol Barcelone, tandis que son profil avait également suscité l’intérêt du PSV Eindhoven, de Feyenoord et de plusieurs clubs belges de premier plan. Aujourd’hui, c’est également du côté de l’Espagne que les regards se tournent. La Real Sociedad, qui a suivi le joueur de près, s’intéresse à son profil et pourrait lui adresser une invitation afin de poursuivre son évaluation dans un environnement de haut niveau.

Pour Oualmam, une telle opportunité représenterait une nouvelle étape importante dans un parcours qui commence à dépasser les frontières belges. À 17 ans, Haitham Oualmam se trouve encore au début de sa carrière, mais son parcours, ses statistiques et l’intérêt croissant de clubs étrangers montrent qu’il possède déjà plusieurs éléments recherchés au plus haut niveau.





Le football belge dispose depuis plusieurs années d’un vivier exceptionnel de jeunes talents et Oualmam pourrait bien être l’un des prochains noms à suivre de près. Son évolution avec Dender et les prochaines opportunités qui pourraient se présenter à lui permettront de mesurer jusqu’où ce jeune milieu offensif belge peut aller.