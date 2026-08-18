Le staff médical des Diables Rouges démoli par Rudi Garcia

Rudi Garcia a quitté son poste à la tête des Diables Rouges à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Et en guise de flèche du Parthe, il a décidé de s'en prendre au staff médical, selon lui pas à la hauteur durant la compétition.

Si la Coupe du Monde 2026 peut être considérée comme une réussite sur le plan sportif, c'est peut-être plutôt en dépit de nombreux dysfonctionnements, notamment sur le plan des blessures, que grâce à une préparation physique adéquate. C'est en tout cas ce que semble penser Rudi Garcia, qui s'en est pris frontalement au staff médical dans sa première grande interview depuis son départ, accordée à Sudinfo.

Dans les premiers extraits dévoilés de cette interview, Garcia a notamment souligné que s'il restait, c'était avec des garanties d'une amélioration de ses conditions de travail, évoquant notamment des blessures et situations mal gérées. Mais l'intégralité de l'entretien dévoile des propos encore plus sévères.

"Une de mes conditions pour prolonger ? Améliorer le staff médical. On a mis notre Mondial en danger à cause de certaines blessures ou maladies qui n’ont pas été gérées correctement. Jeremy Doku, par exemple", entame l'ex-sélectionneur des Diables Rouges.

Le staff médical des Diables Rouges en prend pour son grade

"Il a lui-même dit qu’il était parti aux urgences avant le premier match. Une semaine auparavant, sous mon insistance (...) on avait obtenu un rendez-vous pour un scanner. Le médecin a dit que ce n’était pas nécessaire parce qu’il lui avait donné des antibiotiques. Jeremy n’a pas voulu y aller parce qu’il se sentait mieux. Sauf que six jours après, il a passé la nuit aux urgences", regrette Garcia. Un événement déjà révélé par Doku sur sa chaîne Youtube.

Résultat : la Belgique a fait une Coupe du Monde "sans Jeremy Doku", regrette Rudi Garcia, qui dénonce également les cas Tielemans et Debast. "Contre l’Espagne, Youri Tielemans s’arrête à l’échauffement. Il n’était pas blessé au départ : après les États-Unis, il avait une surcharge au niveau d’un adducteur. Mais le staff n’a pas été en mesure de le remettre sur pied".





" Avant l’Iran, Charles De Ketelaeare a le genou gonflé et se fait ponctionner en matinée. Comment vous faites pour le titulariser ? Et que dire de Zeno Debast ?J'ai été très critiqué pour l'avoir repris, mais on m'avait garanti son rétablissement pour les seizièmes... et il s'est blessé en cours de rééducation faute de bonne gestion de son cas", conclut Garcia. Mark Van Bommel a proprement pris bonne note...