Le staff médical des Diables Rouges démoli par Rudi Garcia

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Le staff médical des Diables Rouges démoli par Rudi Garcia
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2665

Rudi Garcia a quitté son poste à la tête des Diables Rouges à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Et en guise de flèche du Parthe, il a décidé de s'en prendre au staff médical, selon lui pas à la hauteur durant la compétition.

Si la Coupe du Monde 2026 peut être considérée comme une réussite sur le plan sportif, c'est peut-être plutôt en dépit de nombreux dysfonctionnements, notamment sur le plan des blessures, que grâce à une préparation physique adéquate. C'est en tout cas ce que semble penser Rudi Garcia, qui s'en est pris frontalement au staff médical dans sa première grande interview depuis son départ, accordée à Sudinfo.

Dans les premiers extraits dévoilés de cette interview, Garcia a notamment souligné que s'il restait, c'était avec des garanties d'une amélioration de ses conditions de travail, évoquant notamment des blessures et situations mal gérées. Mais l'intégralité de l'entretien dévoile des propos encore plus sévères.

"Une de mes conditions pour prolonger ? Améliorer le staff médical. On a mis notre Mondial en danger à cause de certaines blessures ou maladies qui n’ont pas été gérées correctement. Jeremy Doku, par exemple", entame l'ex-sélectionneur des Diables Rouges. 

Le staff médical des Diables Rouges en prend pour son grade 

"Il a lui-même dit qu’il était parti aux urgences avant le premier match. Une semaine auparavant, sous mon insistance (...) on avait obtenu un rendez-vous pour un scanner. Le médecin a dit que ce n’était pas nécessaire parce qu’il lui avait donné des antibiotiques. Jeremy n’a pas voulu y aller parce qu’il se sentait mieux. Sauf que six jours après, il a passé la nuit aux urgences", regrette Garcia. Un événement déjà révélé par Doku sur sa chaîne Youtube. 

Résultat : la Belgique a fait une Coupe du Monde "sans Jeremy Doku", regrette Rudi Garcia, qui dénonce également les cas Tielemans et Debast.  "Contre l’Espagne, Youri Tielemans s’arrête à l’échauffement. Il n’était pas blessé au départ : après les États-Unis, il avait une surcharge au niveau d’un adducteur. Mais le staff n’a pas été en mesure de le remettre sur pied". 

" Avant l’Iran, Charles De Ketelaeare a le genou gonflé et se fait ponctionner en matinée. Comment vous faites pour le titulariser ? Et que dire de Zeno Debast ?J'ai été très critiqué pour l'avoir repris, mais on m'avait garanti son rétablissement pour les seizièmes... et il s'est blessé en cours de rééducation faute de bonne gestion de son cas", conclut Garcia. Mark Van Bommel a proprement pris bonne note...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Le Racing Genk a déjà trouvé le remplaçant de Zakaria El Ouahdi

Le Racing Genk a déjà trouvé le remplaçant de Zakaria El Ouahdi

17:30
Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu

Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu

17:00
Les conséquences de la Coupe du Monde : Jeremy Doku va manquer le début de saison

Les conséquences de la Coupe du Monde : Jeremy Doku va manquer le début de saison

15:43
Mark Van Bommel doit-il l'appeler dès septembre ? Une sensation belge est convoitée par une autre fédération

Mark Van Bommel doit-il l'appeler dès septembre ? Une sensation belge est convoitée par une autre fédération

14:00
Accord personnel conclu : Malick Fofana se rapproche d'un départ de Lyon

Accord personnel conclu : Malick Fofana se rapproche d'un départ de Lyon

15:30
1
Wouter Vandenhaute va chercher le remplaçant de Kindermans... à Anderlecht

Wouter Vandenhaute va chercher le remplaçant de Kindermans... à Anderlecht

15:00
Une recrue déjà au Kazakhstan avec Anderlecht, mais deux absents probablement sur le départ

Une recrue déjà au Kazakhstan avec Anderlecht, mais deux absents probablement sur le départ

14:30
2
Qui sera le nouveau back gauche du Club de Bruges ? Un (ex?) grand espoir belge est sur la liste

Qui sera le nouveau back gauche du Club de Bruges ? Un (ex?) grand espoir belge est sur la liste

13:30
Attendu, le transfert de Cyril Ngonge se confirme

Attendu, le transfert de Cyril Ngonge se confirme

13:00
Un été belge de folie : les Diables Rouges à un tournant avant l'ère Van Bommel

Un été belge de folie : les Diables Rouges à un tournant avant l'ère Van Bommel

08:00
Anderlecht s'inspire des Diables pour préparer le déplacement au Kazakhstan

Anderlecht s'inspire des Diables pour préparer le déplacement au Kazakhstan

12:20
Merci Godts, Saibari et Lucumi : le montant colossal récupéré par Genk grâce aux pourcentages à la revente

Merci Godts, Saibari et Lucumi : le montant colossal récupéré par Genk grâce aux pourcentages à la revente

12:40
Des jeunes profils pourtant intéressants : l'Antwerp donne un bon de sortie à cinq joueurs

Des jeunes profils pourtant intéressants : l'Antwerp donne un bon de sortie à cinq joueurs

12:00
Que restera-t-il en septembre ? La Pro League a perdu ses joueurs de valeur

Que restera-t-il en septembre ? La Pro League a perdu ses joueurs de valeur

11:46
Dix petits matchs et puis s'en va : Nachon Nsingi quitte la RAAL

Dix petits matchs et puis s'en va : Nachon Nsingi quitte la RAAL

11:20
Haitham Oualmam, le milieu offensif belge de 17 ans qui attire déjà les regards à l'étranger

Haitham Oualmam, le milieu offensif belge de 17 ans qui attire déjà les regards à l'étranger

11:00
Un jeu d'agents fait capoter le dernier transfert de l'Union

Un jeu d'agents fait capoter le dernier transfert de l'Union

10:30
"Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard

"Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard

10:00
8
Sortie sur civière et fin de saison, déjà, pour une recrue de Malines ? "C'est un cauchemar"

Sortie sur civière et fin de saison, déjà, pour une recrue de Malines ? "C'est un cauchemar"

09:30
Un partage rageant, mais des débuts réussis pour Lucas Noubi en Liga

Un partage rageant, mais des débuts réussis pour Lucas Noubi en Liga

08:30
Rudi Garcia se défend : "Si Thibaut Courtois avait pu continuer, il l'aurait dit"

Rudi Garcia se défend : "Si Thibaut Courtois avait pu continuer, il l'aurait dit"

07:30
3
Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens"

Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens"

20:00
4
"Je préfère perdre comme ça que prendre un point en jouant mal" : deux ex-Mauves restent optimistes

"Je préfère perdre comme ça que prendre un point en jouant mal" : deux ex-Mauves restent optimistes

07:00
1
Officiel : Danijel Milicevic à la relance dans le staff d'un club de D1A !

Officiel : Danijel Milicevic à la relance dans le staff d'un club de D1A !

23:00
Le fameux ramasseur de balles "victime" d'Eden Hazard est désormais multi-millionnaire

Le fameux ramasseur de balles "victime" d'Eden Hazard est désormais multi-millionnaire

22:00
Surprenant : la RAAL va profiter du transfert de Jerry Afriyie au KRC Genk

Surprenant : la RAAL va profiter du transfert de Jerry Afriyie au KRC Genk

21:30
Pas battus d'avance : les armes de la RAAL pour lancer sa saison au Standard Analyse

Pas battus d'avance : les armes de la RAAL pour lancer sa saison au Standard

21:00
Beveren brille, un Rouche aussi malgré la déception : notre équipe-type de la deuxième journée

Beveren brille, un Rouche aussi malgré la déception : notre équipe-type de la deuxième journée

20:45
OFFICIEL : Anderlecht tient encore un renfort pour ses flancs !

OFFICIEL : Anderlecht tient encore un renfort pour ses flancs !

20:17
L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

19:33
Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

19:00
C'est officiel : voici où Michy Batshuayi se relance, et ça ne le rapprochera pas des Diables Rouges

C'est officiel : voici où Michy Batshuayi se relance, et ça ne le rapprochera pas des Diables Rouges

18:40
Le bourreau du Standard éteint la polémique : "J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire"

Le bourreau du Standard éteint la polémique : "J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire"

18:20
Officiel : loin d'Anderlecht, Bruges ou Mouscron, Abdoulay Diaby rejoint un ancien artiste de Pro League

Officiel : loin d'Anderlecht, Bruges ou Mouscron, Abdoulay Diaby rejoint un ancien artiste de Pro League

18:00
Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

17/08
Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges

Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges

17/08

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 24/09 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 24/09 Grèce Grèce
Norvège Norvège 24/09 Danemark Danemark
Portugal Portugal 24/09 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 25/09 France France
Italie Italie 25/09 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens" Sead08 Sead08 a propos de Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto Eric Stevens Eric Stevens a propos de Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille JoBg JoBg a propos de "L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli Sead08 Sead08 a propos de Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters Sead08 Sead08 a propos de "Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence ! Pogi Pogi a propos de Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse Union 60 Union 60 a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." Pogi Pogi a propos de Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved