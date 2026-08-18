Une recrue déjà au Kazakhstan avec Anderlecht, mais deux absents probablement sur le départ

Le RSCA est en route vers le Kazakhstan et petite surprise : la nouvelle recrue Marten Winkler est déjà du voyage. Par contre, deux joueurs sont absents du groupe, et cherchent probablement un nouveau club en cette fin de mercato.

Ce lundi, le RSC Anderlecht a officialisé l'arrivée de son nouvel ailier droit Marten Winkler (23 ans), arrivé du Hertha Berlin. Une nouvelle recrue qui devrait être l'une des dernières du mercato anderlechtois, du moins dans le secteur offensif - et qui pourrait faire ses débuts très vite.

En effet, selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, Marten Winkler est bel et bien déjà qualifié pour le match de barrage d'Europa League d'Anderlecht, au Kairat Almaty. L'Allemand est du voyage au Kazakhstan avec le groupe.

Deux absents : Stroeykens et Huerta peuvent partir

Autre point intéressant à noter : les absences de deux joueurs, à savoir Mario Stroeykens et César Huerta. Une absence qui n'est pas neuve : tous deux étaient déjà laissés de côté par Vitor Bruno pour le déplacement à Beveren, dimanche dernier. Pas trace de leur nom sur la feuille de match, ni dans la sélection pour le match à Almaty.

Aucun des deux n'a disputé la moindre minute cette saison. Mario Stroeykens était sur le banc lors des deux matchs contre Hammarby, César Huerta seulement lors de la réception des Suédois ; les deux hommes ont ensuite disparu des radars.

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Un départ est donc dans les tuyaux, car visiblement, Vitor Bruno ne leur accorde pas sa confiance, privilégiant notamment les jeunes talents Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke ou même de tout jeunes joueurs comme Noa Ojea. Les arrivées d'Antman et Winkler confirment ce statut d'excédentaire pour les internationaux congolais et mexicain.





Stroeykens et Huerta peuvent-ils rapporter gros à Anderlecht ?

Mario Stroeykens, 21 ans, est cité sur le départ depuis plusieurs mercatos, mais avait prolongé en octobre 2025, lui qui arrivait en fin de contrat. Anderlecht pourrait donc récupérer une petite somme pour le joueur, estimé à 4,5 millions d'euros et devenu international congolais en 2025.

César Huerta, lui, vit un véritable échec au RSCA. Arrivé entouré d'énormes attentes, alors que l'intérêt d'un club comme Liverpool était mentionné, il n'avait coûté que 2 millions d'euros mais était évalué à 6 millions à l'époque. Après une saison très compliquée, il a tout de même été repris par Javier Aguirre pour la Coupe du Monde 2026, où il n'a que très peu joué. Cependant, ce statut et notamment sa cote au pays pourraient lui valoir de rapporter un peu d'argent à Anderlecht.