Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

Thomas Meunier se réjouit de découvrir la Premier League. Mais sa participation au premier match de championnat le week-end prochain est encore incertaine. Le Diable Rouge souffre du dos.

En 2016 déjà, Thomas Meunier était tout proche de rejoindre la Premier League. Avant que le PSG ne se manifeste, c'est Middlesbrough qui semblait avoir ses faveurs : "On avait déjà eu une discussion avec l'entraîneur, Aitor Karanka, qui me disait qu'il me voulait. Je rêvais d'aller en Angleterre, Middlesbrough jouait en Premier League".

Dix ans plus tard, l'Eurostar est repassé une seconde fois, et Meunier ne s'est pas privé de monter à bord. Alors que tout semblait prêt pour un transfert à Valence, le Gaumais va bien découvrir la Premier League avec Sunderland. Il pourrait y former un flanc droit cher au Club de Bruges, avec Chemsdine Talbi quelques mètres devant lui.

Mais il n'était pas de la partie à l'occasion lors du match de préparation remporté 2-1 contre Rennes samedi. Revenu de son congé post-Coupe du Monde le Diable Rouge souffre du dos.

Sunderland dépourvu sur le côté droit ?

The Atheltic confirme que sa participation au match d'ouverture de Premier League contre Ipswich est encore incertaine. Une fameuse tuile pour l'entraîneur Régis Le Bris, puisque ses deux autres latéraux, Omar Alderete et Nordi Mukiele, sont eux aussi incertains.

#SAFC



Régis Le Bris admits the availability of Thomas Meunier for next weekend’s opener is uncertain after he missed the 2-1 win over Stade Rennais due to back pain…



There was, however, hope that Alderete and Mukiele could be involved at Portman Road.



‘So, we'll see. Omar is…



— Ben Dinnery (@BenDinnery) August 17, 2026

"On verra. Omar est dans un bon état, il devrait s’entraîner la semaine prochaine avec le groupe, donc c’est une bonne nouvelle. Et pour Nordi, on n’est pas trop loin d'un retour non plus. On s’attend donc à ce qu’ils soient plus ou moins disponibles pour Ipswich", tempère le Français.