Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

C'est un transfert qui ne plaît pas aux supporters du PAOK Salonique : Giannis Konstantelias quitte la Grèce, et s'engage au Borussia Dortmund. C'est le deuxième international grec recruté cet été par les Schwarzgelben après Konstantinos Karetsas.

Giannis Konstantelias (23 ans) serait-il resté au PAOK Salonique si le club grec avait éliminé le RSC Anderlecht et s'était ainsi rapproché de l'Europa League ? Peut-être pas, mais le timing de son transfert est en tout cas étonnant.

Car après avoir été décisif face au Dynamo Kiev, et avoir posé de gros soucis à la défense anderlechtoise au match aller, voilà que Konstantelias quitte désormais le PAOK peu de temps après l'élimination. C'est officiel : l'international grec signe en faveur du Borussia Dortmund.

Le Borussia Dortmund s'offre une deuxième pépite grecque

Le club allemand aurait dépensé 26 millions d'euros assortis de 6 millions de bonus potentiels. Un transfert qui avait déjà poussé les supporters du PAOK Salonique à protester à l'aéroport quand la nouvelle avait été révélée par la presse. Des scènes qui avaient déjà eu lieu l'année passée quand le joueur était annoncé au Vfb Stuttgart.

Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



Zur Meldung:

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Pas de quoi empêcher le transfert cette fois. Véritable star du PAOK, auteur de 44 buts en 190 matchs pour le club de Thessalonique, Konstantelias va enfin passer le palier attendu dans sa carrière, lui qui avait été prêté à l'époque par le PAOK à l'AS Eupen sans grand succès.



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C'est le deuxième transfert d'international grec au Borussia Dortmund lors de ce mercato estival. En effet, les Schwarzgelben avaient déjà attiré cet Konstantinos Karetsas, le prodige belgo-grec du KRC Genk, qui avait signé au Borussia contre 30 millions d'euros au début du mois d'août.

Contre le RSC Anderlecht, Giannis Konstantelias a disputé l'intégralité des deux rencontres, sans parvenir à être décisif. Au match retour, des circonstances personnelles l'avaient initialement retenu en Grèce, mais le milieu de terrain avait finalement rejoint le reste du groupe à Bruxelles via un autre vol et démarré la rencontre au Lotto Park.