L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

Le Club de Bruges n'a pas encore fini son mercato pourtant impressionnant. Les Blauw & Zwart espèrent attirer l'ailier de Crystal Palace Romain Esse, mais le deal semble être en suspens.

Le Club de Bruges se cherche encore un ailier afin de compléter son noyau pour la saison à venir. Après avoir exploré plusieurs pistes, les Blauw & Zwart s'étaient semble-t-il tournés vers Romain Esse (21 ans), ailier de Crystal Palace, en Premier League.

Mais il semblerait que le deal, qui paraissait réglé pour un montant estimé de 12 millions d'euros, ne se fera pas. D'après les informations du Nieuwsblad, aucun accord n'aurait été trouvé entre le Club de Bruges et Crystal Palace.

Tout semblait en ordre, mais dans la dernière ligne droite, Crystal Palace aurait finalement rejeté l'offre du Club de Bruges, jugée insuffisante pour Esse. Il semblerait que désormais, les chances que l'ailier anglais rejoigne le Jan Breydel soient minces, même si pas encore nulles.

Le Club de Bruges cherche un remplaçant pour Meijer

Plutôt qu'un nouvel ailier, il est possible que le Club de Bruges place désormais la priorité à un remplaçant pour Bjorn Meijer, parti pour la Sampdoria. Plusieurs noms ont déjà circulé pour succéder au latéral.



Parmi ceux-ci, deux Belges ont été évoqués : Tuur Rommens (Glasgow Rangers) et Olivier Deman (Werder Brême). Mais le Nieuwsblad affirme que si ces noms ont été cités dans la presse étrangère, ils ne seraient en réalité pas sur la shortlist du Club de Bruges.