Le bourreau du Standard éteint la polémique : "J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire"

Le bourreau du Standard éteint la polémique : "J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Myron Van Brederode avait les oreilles qui sifflent après sa terne prestation et son comportement aussi nonchalent que disputé contre Malines. Il a répondu en accroochant un point dans la liesse générale contre le Standard. Son soulagement était perceptible.

Parmi les meilleurs joueurs malinois la saison dernière, Myron Van Brederode s'est montré aussi maladroit sur le terrain qu'en interview contre Malines, avec des déclarations très commentées sur le besoin de renforts. "J'avais besoin de ces buts après la semaine dernière. On a beaucoup parlé de moi, et pas toujours en bien", sourit-il à notre micro.

Malines joue encore avec le feu

"C'était un peu une plaisanterie que je demande des renforts. J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire. Heureusement, ils sont bien arrivés. Le CEO et le directeur sportif ont fait un excellent travail", poursuit le Néerlandais.

Pourtant, le match contre le Standard aurait pu apporter à son tour son lot de déception : Malines a rapidement été mené 0-2, puis 1-3. "Comment puis-je le formuler pour éviter de faire les gros titres ? On a un peu joué la queue entre les jambes".

Myron Van Bredeorde sur le départ ?

D'humeur blagueuse, le capitaine Fredrik Hammar a chahuté l'interview de son coéquipier en le charriant sur un potentiel transfert. "Quinze millions", a crié le Suédois dans la zone mixte.

Lire aussi… Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto
Van Brederode a préféré en rire : "Ne l'écoutez pas. Quinze millions pour avoir transformé deux penalties ? Ça n'a aucun sens. Je suis un joueur de Malines, toujours fier et reconnaissant d'être ici. Encore deux semaines de mercato ? Sympa pour le mercato. Est-ce qu'il se passe quelque chose pour moi ? Pas à ma connaissance".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Myron van Brederode

Plus de news

Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto

Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto

16:30
3
L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

19:33
Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

19:00
C'est officiel : voici où Michy Batshuayi se relance, et ça ne le rapprochera pas des Diables Rouges

C'est officiel : voici où Michy Batshuayi se relance, et ça ne le rapprochera pas des Diables Rouges

18:40
Officiel : loin d'Anderlecht, Bruges ou Mouscron, Abdoulay Diaby rejoint un ancien artiste de Pro League

Officiel : loin d'Anderlecht, Bruges ou Mouscron, Abdoulay Diaby rejoint un ancien artiste de Pro League

18:00
Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

17:30
Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges

Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges

17:00
"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !

"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !

15:30
3
Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

07:00
16
Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

15:55
Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football" Interview

Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football"

06:00
4
Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

14:40
"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club

"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club

15:00
2
Encore des regrets pour le Standard : "Après mon deuxième but, je pensais que le match était fini" Interview

Encore des regrets pour le Standard : "Après mon deuxième but, je pensais que le match était fini"

23:15
Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato Réaction

Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato

13:30
1
"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

14:00
3
Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines Analyse

Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines

22:20
🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

12:30
Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

13:00
1
Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

20:36
Un latéral gauche de Malines pourrait rejoindre Zeno Debast au Sporting

Un latéral gauche de Malines pourrait rejoindre Zeno Debast au Sporting

21:00
Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

12:00
Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

11:40
Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

10:30
Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

11:00
Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

09:30
🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

10:00
🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

09:00
Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

07:40
Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

08:00
Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

08:30
6
Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

06:40
Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

07:20
C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains : "Un premier match est toujours difficile" Interview

C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains : "Un premier match est toujours difficile"

06:20
Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

23:30
2
Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

23:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

titof161 titof161 a propos de Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ? BCerf BCerf a propos de Le coup de la panne à Beveren : voici les cotes des joueurs d'Anderlecht Pogi Pogi a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." Pogi Pogi a propos de Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Vitor Bruno : Anderlecht piégé à Beveren QuickPick QuickPick a propos de Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille Eric Stevens Eric Stevens a propos de La course au titre est-elle déjà jouée ? Hein Vanhaezebrouck pointe un élément important Pogi Pogi a propos de Anderlecht attendu de pied ferme par deux de ses anciens : "Je veux aussi marquer en D1A" Union 60 Union 60 a propos de "Quand la proposition est arrivée..." : déjà décisif à l'Union, Hervé Koffi raconte son retour en Pro League Pogi Pogi a propos de L'Union augmente son offre et veut faire d'un Belge le successeur d'Anan Khalaili Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved