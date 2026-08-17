Le bourreau du Standard éteint la polémique : "J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire"

Myron Van Brederode avait les oreilles qui sifflent après sa terne prestation et son comportement aussi nonchalent que disputé contre Malines. Il a répondu en accroochant un point dans la liesse générale contre le Standard. Son soulagement était perceptible.

Parmi les meilleurs joueurs malinois la saison dernière, Myron Van Brederode s'est montré aussi maladroit sur le terrain qu'en interview contre Malines, avec des déclarations très commentées sur le besoin de renforts. "J'avais besoin de ces buts après la semaine dernière. On a beaucoup parlé de moi, et pas toujours en bien", sourit-il à notre micro.

Malines joue encore avec le feu

"C'était un peu une plaisanterie que je demande des renforts. J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire. Heureusement, ils sont bien arrivés. Le CEO et le directeur sportif ont fait un excellent travail", poursuit le Néerlandais.

Pourtant, le match contre le Standard aurait pu apporter à son tour son lot de déception : Malines a rapidement été mené 0-2, puis 1-3. "Comment puis-je le formuler pour éviter de faire les gros titres ? On a un peu joué la queue entre les jambes".

Myron Van Bredeorde sur le départ ?

D'humeur blagueuse, le capitaine Fredrik Hammar a chahuté l'interview de son coéquipier en le charriant sur un potentiel transfert. "Quinze millions", a crié le Suédois dans la zone mixte.

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Van Brederode a préféré en rire : "Ne l'écoutez pas. Quinze millions pour avoir transformé deux penalties ? Ça n'a aucun sens. Je suis un joueur de Malines, toujours fier et reconnaissant d'être ici. Encore deux semaines de mercato ? Sympa pour le mercato. Est-ce qu'il se passe quelque chose pour moi ? Pas à ma connaissance".