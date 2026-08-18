Mark Van Bommel doit-il l'appeler dès septembre ? Une sensation belge est convoitée par une autre fédération

La première liste de Mark Van Bommel tombera dans moins d'un mois, et elle contiendra inévitablement des choix de rupture par rapport à Rudi Garcia. Mais comme son prédécesseur, le nouveau sélectionneur devra prendre compte des binationaux que la fédération pourrait perdre.

C'est l'une des réussites de Rudi Garcia lors de son passage à la tête des Diables Rouges, et pas la moindre : avoir convaincu plusieurs binationaux d'opter pour la Belgique. On pensait ainsi que Diego Moreira avait opté pour de bon pour le Portugal, mais le futur ailier de l'AC Milan a fait volte-face, tandis que Matias Fernandez-Pardo a décidé de faire machine arrière après avoir initialement envisagé de devenir international espoirs espagnol.

Mark Van Bommel va donc devoir continuer dans cette voie, bien aidé par Vincent Mannaert. Les échecs dans les dossiers Konstantinos Karetsas, Jorthy Mokio et Rayane Bounida n'ont pas été oubliés, et il faudra désormais être vigilant... peut-être même dès ce mois de septembre et la première sélection du Néerlandais.

Jesse Bisiwu est convoité par la fédération du Ghana

Car selon les informations du média néerlandophone Het Nieuwsblad, un grand talent belge est convoité par une autre fédération. Ce talent, il fait le buzz récemment : il s'agit de Jesse Bisiwu (18 ans), auteur d'un doublé avec le FC Barcelone dès sa deuxième apparition. Bisiwu est en effet né à Louvain de parents ghanéens, et peut donc en théorie opter pour les Black Stars.

© photonews

Bien peu s'attendaient à ce que Jesse Bisiwu crève l'écran aussi vite avec le Barça. Si ce n'est... Jesse Bisiwu et le club catalan eux-mêmes, puisque dès sa signature, il était annoncé que le talent du Club de Bruges arrivait pour renforcer l'équipe A, et pas le FC Barcelone Atlètic (où il pourrait toujours aller chercher du temps de jeu si besoin était, mais ce n'est pas l'objectif).

La confiance en lui de Jesse Bisiwu se voit dans la façon dont il a abordé ses débuts avec le FC Barcelone, du moins après un premier match qui avait été étonnamment critiqué compte tenu de son âge et de son manque d'expérience. Dès son deuxième match, le Belge a répondu avec un doublé, dont un véritable bijou : le signe d'une forte personnalité, qui peut lui permettre de s'imposer beaucoup plus vite que prévu en Catalogne.





Mark Van Bommel doit-il l'appeler dès septembre ?

Le Ghana, bien sûr, n'en rate pas une miette. Car à la question : "Mark Van Bommel doit-il appeler Jesse Bisiwu dès septembre s'il continue comme ça ?", nous pouvons donner une réponse détournée : si la Belgique hésite à l'appeler, le Ghana, lui, n'hésitera pas. Le réservoir de talents ghanéen, s'il compte tout de même de superbes joueurs comme Antoine Semenyo, n'est pas assez large pour se permettre de risquer de passer à côté de Jesse Bisiwu s'il y a la moindre chance qu'il change de nationalité sportive.

Mais le public belge peut se rassurer : il y a franchement peu de chances pour que Jesse Bisiwu tourne le dos à la Belgique. Le nouveau phénomène du Barça est international belge depuis les U15, et sait pertinemment que son talent lui permettra à moyen terme d'intégrer les Diables Rouges. Peu médiatisé jusqu'ici, il ne s'est jamais vraiment exprimé concernant le pays de ses parents, mais un coup de fil de Vincent Mannaert et Mark Van Bommel devrait suffire à rassurer tout le monde. La Coupe du Monde 2026 réussie des Diables Rouges sert aussi à ça : rappeler aux jeunes qui ont d'autres options que sur le plan sportif, la Belgique est le bon choix...