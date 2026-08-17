C'est officiel : voici où Michy Batshuayi se relance, et ça ne le rapprochera pas des Diables Rouges

Michy Batshuayi tient son nouveau défi. L'attaquant de l'Eintracht Francfort quitte l'Allemagne et, pour la première fois de sa carrière, quitte même l'Europe. Il signe en Arabie Saoudite, au sein du club promu d'Abha. Il y côtoiera notamment l'international français Nabil Fekir.

Michy Batshuayi avait besoin de se relancer. L'attaquant de l'Eintracht Francfort reste sur une saison très compliquée, ayant été gêné par une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains à partir de décembre 2025. Une situation qui n'était pas neuve puisque sous les couleurs de l'Eintrachrt Francfort, Michy Batshuayi n'aura au total disputé que 21 matchs pour quatre buts, l'un des bilans les plus délicats de sa carrière.

Après avoir manqué la Coupe du Monde 2026, victime de sa blessure et de la concurrence en pointe qui a poussé Rudi Garcia à se passer de ses services, Michy Batshuayi a désormais trouvé un nouveau club. Et pour la première fois de sa carrière, il quitte l'Europe. L'ancien du Standard de Liège s'est en effet engagé à Abha, un modeste club d'Arabie Saoudite.

Alles Gute für deine Zukunft, Michy! 🫶🦅



Eintracht Frankfurt und der saudi-arabische Klub Abha haben sich auf einen sofortigen Wechsel von Michy Batshuayi geeinigt.



Transfermeldung: https://t.co/3A6vBhBM9Z#SGE pic.twitter.com/R6OoX55YKY — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 17, 2026

"L’Eintracht Francfort et le club saoudien d’Abha ont trouvé un accord pour le transfert immédiat de Michy Batshuayi. Le Belge était initialement sous contrat jusqu’en 2027", annonce l'Eintracht Francfort. Il rejoint notamment l'international français Nabil Fekir, qui s'est aussi engagé à Abha. "L'Eintracht Francfort souhaite à Michy Batshuayi le meilleur pour l'avenir".

Un transfert qui l'éloigne des Diables Rouges

Déjà dépassé dans la hiérarchie par Loïs Openda mais également par Matias Fernandez-Pardo et, probablement, par Lucas Stassin et peut-être même d'autres ces deux dernières saisons, Michy Batshuayi ne se rapprochera pas des Diables Rouges avec ce transfert, à moins que Mark Van Bommel apprécie particulièrement son profil.



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Encore très efficace sous les couleurs de Fenerbahçe qu'il avait rejoint depuis Chelsea, inscrivant 44 buts en 75 matchs, Michy Batshuayi a ensuite connu un passage plus compliqué à Galatasaray (7 buts en 30 matchs), puis n'est pas parvenu à s'imposer à l'Eintracht Francfort.

Ce transfert en Arabie Saoudite risque donc de l'éloigner cette fois pour de bon de l'équipe nationale belge, où il compte pourtant des chiffres que l'on peut considérer comme assez impressionnants. Sous le maillot des Diables Rouges, Michy Batshuayi a en effet inscrit 27 buts en 55 matchs, ce qui en fait le buteur le plus efficace du noyau derrière Romelu Lukaku.

Durant sa carrière, Michy Batshuayi a d'ailleurs très souvent trouvé le chemin des filets avec régularité : ses passages à l'Olympique de Marseille (33 buts en 78 matchs), Chelsea (25 buts en 77 matchs), Fenerbahçe (44 buts en 75 matchs) ou encore le Borussia Dortmund (9 buts en 14 matchs) avaient été de réels succès.

Désormais âgé de 32 ans, le Diable Rouge tentera désormais de se relancer après une période plus délicate en Allemagne. À Abha, Nabil Fekir sera la seule star internationale - pour le moment - aux côtés de laquelle il évoluera. Le club de Michy atshuayi est en effet promu en D1 saoudienne, et espère donc principalement se maintenir.