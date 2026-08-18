Wouter Vandenhaute va chercher le remplaçant de Kindermans... à Anderlecht

Wouter Vandenhaute reconstruit l'Antwerp, et espère éviter de commettre les mêmes erreurs qu'à Anderlecht. Mais cela ne l'empêche pas de se tourner vers son ancien club au moment de renforcer l'organigramme du Great Old.

Selon les informations du Nieuwsblad, il semblerait en effet que Dave Mattheus soit en route vers l'Antwerp afin d'y prendre en charge la formation des jeunes. Il quitte ainsi le RSC Anderlecht où il travaillait à l'encadrement du RSCA Women, l'équipe féminine des Mauve & Blanc.

Près de deux mois après l'annonce officielle du retour de Jean Kindermans à Anderlecht, l'Antwerp a donc trouvé son successeur à la tête de son centre de formation.

Wouter Vandenhaute utilise ses connexions anderlechtoises

Dave Mattheus retrouve donc Wouter Vandenhaute, qui a pris la tête de l'Antwerp en tant qu'investisseur et président. Une sorte de 'revanche' pour l'ex-président du RSCA après le retour de Jean Kindermans à Anderlecht.

Le travail de Mattheus était en effet très apprécié au RSCA, où il était actif depuis juillet 2022, d'abord comme entraîneur, puis comme directeur du RSCA Women.

Il était celui qui – en concertation avec Antoine Sibierski, qui supervise également l'équipe féminine – gérait les transferts et dessinait la stratégie sportive. Il avait peut-être un peu moins de pouvoir de décision depuis l'arrivée de Sibierski, mais restait un élément important.





L'Antwerp avait déjà nommé Nosa Obasohan comme 'Head of Football', mais aucun successeur clair pour Kindermans n'avait encore été désigné. Avec Dave Mattheus, Vandenhaute attire un homme d'expérience, mais qui doit encore faire ses preuves au sein du football masculin.