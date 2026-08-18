Qui sera le nouveau back gauche du Club de Bruges ? Un (ex?) grand espoir belge est sur la liste

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Qui sera le nouveau back gauche du Club de Bruges ? Un (ex?) grand espoir belge est sur la liste
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges ne devrait pas perdre Joaquin Seys cet été, mais sait que le départ du Diable Rouge est inévitable à moyen terme. La direction pense donc déjà à sa succession, tout en lui cherchant une doublure. Matteo Dams est désormais cité au Jan Breydel.

Matteo Dams (22 ans) avait surpris la Belgique en janvier 2025 quand à l'âge de 20 ans et alors qu'il commennçait à s'imposer au PSV Eindhoven, il optait pour l'argent de l'Arabie Saoudite. Une décision que le jeune latéral assumait avoir prise pour l'argent : Dams avait décuplé son salaire, avouant à l'époque avoir "éclaté de rire" quand il avait entendu la somme proposée. 

Mais derrière ce salaire attrayant à Al-Ahli, se sera finalement caché une situation sportive assez catastrophique : bien vite, Matteo Dams se retrouve piégé par le nombre maximum d'étrangers acceptés dans les noyaux saoudiens, et ne peut donc presque pas jouer en championnat. Il doit se contenter de la Ligue des Champions asiatique.

Matteo Dams vers le Club de Bruges ? 

Ancien international espoir, jamais devenu Diable Rouge alors qu'il en était proche, Dams pourrait désormais rebondir, et de belle façon. Selon le Nieuwsblad, le latéral d'Al-Ahli serait en effet sur la liste du Club de Bruges, qui cherche une doublure à Joaquin Seys.

Dams Matteo
© photonews

Une doublure, et pas un remplaçant. Les Blauw & Zwart ont en effet perdu Bjorn Meijer parti pour la Sampdoria, et avec le programme chargé qui s'annonce, Seys aura besoin de pouvoir souffler, lui qui a été quelquefois victime de blessures récurrentes dans sa carrière. Matteo Dams pourrait alors entrer en action, et prendre du galon en prévision du départ, inévitable, du Diable Rouge.

Car sauf offre impossible à refuser, Joaquin Seys ne devrait pas quitter Bruges cet été. Le défenseur latéral gauche est suivi par de nombreux clubs dont Newcastle United, Manchester United ou encore le PSG, mais aucun départ n'est prévu jusqu'à la fin du mercato côté brugeois. 

Matteo Dams n'est pas la seule option envisagée par le Club de Bruges. Tuur Rommens, qui a rejoint les Glasgow Rangers en janvier dernier et y est titulaire, mais aussi Olivier Deman, titulaire la saison passée au Werder Brême à son retour de blessure, sont également évoqués. 

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