Surprenant : la RAAL va profiter du transfert de Jerry Afriyie au KRC Genk

Le transfert de Jerry Afriyie au Racing Genk est en passe d'être finalisé. L'attaquant d'Al-Qadsiah, prêté à la RAAL la saison passée, va s'engager dans le Limbourg... mais son transfert va également rapporter une petite somme aux Loups.

C'est presque fait : Jerry Afriyie (19 ans) va revenir en Jupiler Pro League, après avoir été prêté la saison passée à la RAAL La Louvière. L'attaquant ghanéen avait été envoyé en prêt par le club d'Al Qadsiah, et avait fait forte impression sur l'ensemble de la saison malgré les difficultés rencontrées par les Loups pour leur première saison en D1A.

Reparti vers l'Arabie Saoudite, Afriyie devrait donc finalement revenir en Belgique. Il devrait passer sa visite médicale cette semaine et son arrivée être officialisée assez rapidement. Un joli transfert... qui va également profiter à La Louvière.

La RAAL avait négocié un pourcentage sur Jerry Afriyie

En effet, selon les informations de La Dernière Heure, la RAAL aurait négocié, lors du prêt de Jerry Afriyie la saison passée, un pourcentage à la revente pour l'été prochain. Concrètement, ce type de montage est parfois effectué quand un joueur est prêté dans un club sans qu'une option d'achat soit incluse par le club propriétaire.

Afin d'être compensé correctement pour le fait d'avoir fait grimper la valeur marchande du joueur, le club auquel ce dernier est prêté peut en effet bénéficier d'un pourcentage sur une future revente. C'est notamment ce qu'avait inclus l'ESTAC Troyes dans le contrat de Tawfik Bentayeb, prêté par l'US Touarga : le transfert de l'attaquant à Anderlecht cet été rapportera une petite somme au club français.



La Dernière Heure annonce ainsi que 5 à 10% du transfert de Jerry Afriyie d'Al Qadsiah au Racing Genk ira à La Louvière. Il est difficile de savoir pour combien Afriyie signera à Genk : l'attaquant nigérian est estimé à 1,2 million d'euros par Transfermarkt, mais le Nigérian est encore sous contrat jusqu'en 2028 et est international. Il pourrait donc coûter bien plus que ça aux Limbourgeois.