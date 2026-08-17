OFFICIEL : Anderlecht tient encore un renfort pour ses flancs !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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OFFICIEL : Anderlecht tient encore un renfort pour ses flancs !
Photo: © photonews
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Alors qu'on parlait beaucoup de Tawfik Bentayeb qui doit devenir le nouvel attaquant de pointe du RSC Anderlecht, c'est finalement un autre transfert qui a été officialisé par les Mauve & Blanc. Martin Winkler, ailier du Hertha Berlin, est officiellement anderlechtois.

L'affaire aura été conclue en deux jours. Ce 15 août, BILD annonçait que le RSC Anderlecht était tout proche de finaliser la venue de Marten Winkler (23 ans) en provenance du Hertha Berlin. Ce lundi, c'est désormais officiel : l'ailier allemand est la cinquième recrue du RSC Anderlecht cet été, comme l'a annoncé le club sur son site.

Le communiqué du RSC Anderlecht 

"Le RSC Anderlecht renforce encore son secteur offensif avec l'arrivée de Marten Winkler. L'ailier allemand de 23 ans, gaucher, rejoint le RSCA en provenance du Hertha BSC et il signe un contrat portant sur les quatre prochaines saisons.

Rapide, dynamique et polyvalent, Winkler évolue principalement sur le flanc droit. Formé au Hertha, il a intégré très jeune l'équipe première du club berlinois. Après un prêt réussi au Waldhof Mannheim, il s'est imposé comme titulaire au Hertha.

La saison dernière, Marten Winkler a été l'un des joueurs clés du Hertha BSC. Cet été, il a également parfaitement entamé le nouvel exercice, avec un but et deux passes décisives lors de la première journée de 2. Bundesliga.

Bienvenue au RSC Anderlecht, Marten".

Marten Winkler arrive donc pour intensifier la concurrence sur le flanc droit, où évoluent pour l'instant Tristan Degreef et Jayden Onia Seke à titre principal. Deux jeunes talents de Neerpede dont le manque d'expérience peut s'avérer rédhibitoire en Coupe d'Europe.

Ce cinquième renfort ne devrait pas être le dernier à Anderlecht. En effet, ce lundi, nous analysions pour vous l'arrivée probable de Tawfik Bentayeb, attaquant marocain passé la saison passée par l'ESTAC Troyes en prêt, et qu'Antoine Sibierski devrait désormais rapatrier au Sporting d'Anderlecht.

Une fois ce nouveau transfert finalisé, on s'attend à ce que les Mauve & Blanc accueillent encore, au maximum, un défenseur central de plus, sans certitude. 

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